አሜሪካዊው 'ጉደኛ ጋንግስተር' ጄሚ ባልገር እሥር ቤት ውስጥ ተገደለ
የተወለደው በፈረንጆቹ 1929 ነው፤ የአሜሪካዊ እና የአይሪሽ ዝርያ ካላቸው ካቶሊክ ቤተሰቦች፤ ዕድገቱ ደግሞ ቦስተን ከተማ።
ቦስተን እያለ ነበር መኪና በመስረቅ የወንጀለኝነት ሕይወትን አንድ ብሎ የጀመረው፤ ለጥቆም ባንክ ወደ መዝረፍ ገባ።
ገና በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ ሳለ ነበር ቀለል ባለ ወንጀል ለእሥር የተዳረገው፤ እያለ እያለ ግን ከበድ ወዳሉ ወንጀሎች ዘለቀ።
በዝርፍያ እና ጠለፋ ክሶች ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ታዋቂ ወደሆነው የሳንፍራንሲስኮ ደሴት እሥር ቤት 'አልካትራዝ' ተላከ።
በነጭ ፀጉሩ ምክንያት 'ዋይቲ' ባልገር እየተባለ የሚጠራው ይህ ወንጀለኛ 'አልካትራዝ' ከተሰኘው እሥር ቤት ጋር ፍቅር ከመውደቁ የተነሳ ከተፈታ በኋላ ጎብኚ መስሎ በመምጣት ፎቶ ተነስቷል።
ከግድያ እና ዝርፊያ ባለፈ በሰሜን አየርላንድ ላሉ አማፅያን የመሣሪያ አቅርቦት ለማድረግ ይጥር እንደነበር ይነገርለታል፤ ጄሚ 'ዋይቲ' ባልገር።
ሁለት እንስቶችን በእጁ በማነቅ እንዲሁም አንድ ግለሰብ ለሰዓታት አሰቃይቶ ጭንቅላቱን በጥይት ማፍረስ፤ ጄሚ ባልገር ከሚታወቅባቸው እኩይ ተግባራት መካከል ናቸው።
ከአሜሪካው የ
ወንጀል ምርመራ መሥሪያ ቤት፤ ኤፍቢአይ ጋር አይና ናጫ የነበረው ባልገር በርካታ ጊዜ ታስሮ በርካታ ጊዜ አምልጧል።
በስተመጨረሻም 2011 ላይ ካሊፎርኒያ ውስጥ ከፍቅር ጓደኛው ካትሪን ጋር ተደብቆ ሳለ በቁጥጥር ሥር ሊውል ችሏል።
በ11 ግድያዎች እንዲሁም በሌሎች በርካታ ከባድ ወንጀሎች ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘው ባልገር የዕድሜ ልክ እሥራት ተፈርዶበት ጥብቅ በሆነው የፍሎሪዳ ማረሚያ ቤት ይገኝ ነበር።
ነገር ግን ባልታወቀ ምክንያት ወደ ምዕራብ ቨርጂኒያ እሥር ቤት በተዘዋወረ የመጀመሪያ ቀን በሌላ ታራሚ ተገድሎ ተገኝቷል።
ፖሊስ ጄሚ ባልገር ለምን ከአንድ ወደ ሌላ ማረሚያ ቤት ሊዛወር እንዳስፈለገ የታወቀ ነገር ባይኖርም የስነ-ልቡና አማካሪው ከሆነችው ሴት ጋር ግንኙነት ሳይጀምር እንዳልቀረ ምንጮች ሹክ ብለዋል።
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የባልገር ሕይወት በርካታ የሆሊውልድ ፊልሞች መነሻ ሃሳብም ሆኖ አገልግሏል፤ 'ዘ ዲፓርትድ' የተሰኘውና ኦስካር ያሸነፈው ፊልም የሚጠቀስ ነው።
2015 ላይ ስለግለሰቡ ሕይወት ማወቅ የፈለጉ ተማሪዎች ደብዳቤ ፅፈውለት ሲመልስ «ሕይወቴ ባክኗል፤ በሞኝነት አሳልፌዋለሁ» ሲሉ ምላሽ ሰጥቶ እንደነበር አይዘነጋም።