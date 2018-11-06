በቴክሳስ የሚኖሩት አዲስ ተጋቢዎች በሰርጋቸው ዕለት ሂሊኮፕተር ተከስክሶ ህይወታቸው አለፈ
አሜሪካውያኑ ጥንዶች ነዋሪነታቸው በቴክሳስ ግዛት ነበር። በፍቅር እፍ ክንፍ ብለው ለመጋባት ይወስኑና ይጋባሉ። የዛኑ ዕለት ሰርጋቸውን ካካሄዱበት ስፍራ በሂሊኮፕተር ተሳፍረው ወደ ሌላ ቦታ እየሄዱ ሳለ ሂሊኮፕተሯ በመከስከሷ ህይወታቸው ማለፉን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል።
አደጋው የደረሰው ሁለቱ ሙሽሮች በቤተሰቦቻቸው መኖሪያ ከተጋቡ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነበር።
ሁለቱ ሙሽሮች ዊል ባይለር እና ባሌ አከርማን ባይለር የሳም ሐውስተን ዩኒቨርስቲ የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች ነበሩ። ሞታቸው ለመጀመሪያ የተዘገበው በተማሪዎቹ ጋዜጣ ላይ ነበር።
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የመከስከስ አደጋው የተከሰተው ከምዕራብ ሳን አንቶኒዮ 135 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኡቫልዴ ነው።
ሰርጋቸው ላይ ታድመው የነበሩ ወዳጅ ዘመዶች አብረዋቸው የተነሷቸውን ምስሎች በማህበራዊ ሚዲያዎች እያጋሩ ሀዘናቸውን እየገለፁ ነው።
የሂሊኮፕተሯ አብራሪም በአደጋው ሕይወቱ ያለፈ ሲሆን የሚማሩበት ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት አዲሶቹ ሙሽሮች "ሁሌማ በሩህሩህነታቸውና ሌሎችን በሚያነሳሳው መንፈሳቸው ይታወሳሉ" ሲሉ ተናግረዋል።