ኢራቅ ውስጥ በአይሲስ የተቆፈሩ ከ200 በላይ የመቃብር ስፍራዎች መገኘታቸውን የተመለከቱና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
• በደቡብ ኢትዮጵያ ወላይታ ዞን የቢጫ ወባ ወረርሽኝ የ10 ሰዎችን ህይወት ቀጠፈ።
የዓለም ጤና ድርጅት በሽታውን ለመከላከል የሚያግዝ ክትባት እያቀረበ መሆኑም ተገልጿል።
• አቶ እንደሻው ጣሰው የቀድሞው ኮሚሽነር ጀነራል አቶ ዘይኑ ጀማልን በመተካት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ሆነው ተሾሙ።
አቶ እንደሻው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ከመምህርነት እስከ ክፍለ ጦር አመራርነት አገልግለዋል።
ዩጋንዳ
• ዩጋንዳዊቷ የሴቶች መብት ተሟጋች ስቴላ ንያንዚ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ላይ አጸያፊ ቃላት ሰንዝረሻል ተብላ በቁጥጥር ስር ዋለች።
ስቴላ ፕሬዝዳንቱንና የፕሬዝዳንቱን እናት የተመለከቱ ስድቦችን በፌስቡክ ገጿ ላይ ጽፋለች ተብላ ነው በፖሊስ ተያዘችው።
ካሜሩን
• ለሰባተኛ ጊዜ የካሜሮን ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ፖል ቢያ ዛሬ የፈጸሙትን በአለ ሲመት አስመልከቶ በመላ ሃገሪቱ በአል ታወጀ።
የ85 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ባለፈው ወር በተካሄደ ምርጫ ነበር 71 በመቶ ድምጽ በማግኘት ማሸነፋቸውን ያረጋገጡት።
ኢራቅ
• ኢራቅ ውስጥ በአይሲስ ቁጥጥር ስር በነበረ አካባቢ ከ200 በላይ የመቃብር ስፍራዎች መገኘታቸውን የተባበሩት መንግስታት አስታወቀ።
የመቃብር ስፍራዎቹ እስከ 12 ሺ የሚደርሱ የሰዎች ቅሪተ አካላት ሳይኖርባቸው እንደማይቀርም ድርጅቱ ገልጿል።
አሜሪካ
• አሜሪካ ቴክሳስ ግዘት የሚገኙ ጥንዶች የሰርግ ስነስርአታቸውን ካካሄዱበት ስፍራ በሂሊኮፕተር ሲሄዱ ባጋጠማቸው አደጋ ህይወታቸው አለፈ።
ሁለቱ ሙሽሮች ዊል ባይለር እና ቤይሊ ኤከርማን የሳም ሐውስተን ዩኒቨርስቲ የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች ነበሩ።
• ቢቢሲ ከእንግሊዝ ቀጥሎ ግዙፉን ቢሮውን አስመረቀ
ጀርመን
• የ94 ዓመቱ ጀርመናዊ በሁለተኛው የአለም ጦርነት ወቅት የብዙ ሰዎች ህይወትን ከማጥፋት ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤት ቀረቡ።
ጆሃን የተባሉት ሰው በወቅቱ ከ21 ዓመት በታች ስለነሩ በታዳጊዎች ህግ እንደሚዳኙ ተገልጿል።
እንግሊዝ
• የእንግሊዝ ዜጎች የዕድሜ ጣራቸውን በአምስት ዓመት ለመጨመር አልኮል፣ ስኳር፣ ጨውና ጮማ ነክ ምግቦችን እንዲቀንሱ ተነገራቸው።
የጤና ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚመጡ በሽታዎችን መከላከል ከማከም ጋር ሲነጻጸር በ10 እጥፍ ወጪው ይቀንሳል።
• በኢትዮጵያ የቢጫ ወባ ወረርሽኝ 10 ሰዎችን ገደለ
• በአውሮፓና አሜሪካ የሚገነቡ ትላልቅ የኤልክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድቦች አካባቢያቸው ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ አዲስ የተሰራ ጥናት አመላከተ።
ስለዚህም በአፍሪካና እሲያ የሚሰሩ ሃይል ማምንጫዎች ይህን ችግር ከግምት ማስገባት አለባቸው ብሏል ጥናቱ።