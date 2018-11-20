የኖርዌይ ተራድዖ ድርጅት ከሶማሌ ክልል እና ሌሎችም ክልሎች 700 ሺህ ሰዎች ተፈናቅለዋል ሲል አስታውቀ
ከሐምሌ ወር ጀምሮ ባለው ጊዜ ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች ግጭት በመሸሽ ከሶማሌ ክልል መፈናቀላቸውን የኖርዌይ ተራድዒ ድርጅት ይፋ አድርጓል።
ይህም በኢትዮጵያ በቅርብ ወቅት ብቻ ግጭትን በመሸሽ የሚፈናቀሉ ሰዎችን ቁጥር በጠቅላላው 700 ሺህ ያደርሰዋል ይላል መግለጫው።
አብዛኛዎቹ ከኦሮሚያ ክልል ሲሆኑ፤ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 1.1 ሚሊዮን ደርሷል፤ በጎርፍ እና ድርቅ ምክንያት የተፈናቀሉትን ጨምሮ።
የድርጅቱ የምስራቅ አፍሪቃ ተጠሪ ኤቬሊን አየሮ በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች መካከል የተፈጠረው ግጭት ቁጥራቸው እጅግ የላቀ ነዋሪዎች ቀያቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል ይላሉ።
ጥቂት እርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ብቻ በሚገኙበት በዚህ አካባቢ አሁንም የተፈናቃዮች ቁጥር እንዳልቀነሰና የእርዳታ እጥረት እያጋጠመ እንደሆነ ኃላፊው ያክላሉ።
«እርዳታ በጣም ያሻል፤ ከመርፈዱ በፊትተፈናቃዮቹ ሕይወትን የሚታደግ እርዳታ ይሻሉ።» ብለዋል
• በሞያሌ በተከሰተ ግጭት የ19 ሰዎች ህይወት አለፈ
ከምስራቅ ኦሮሚያ የተፈናቀሉት አርሶ አደር አብድራህማን ሞአሊም «ልብሳችንን ብቻ ይዘን ነው፤ ቀያችንን ጥለን የወጣነው» ይላሉ።
አብድራህማን ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ሶማሌ ክልል በሚገኘው ኮሎጂ በተሰኘ የመጠለያ ጣብያ የሚገኙ ሲሆን ጣቢያው ሌሎች 65 ሺህ ገደማ ሰዎች ተጠልለውበታል።
«ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር አለ፤ ሕፃናት እየሞቱ ነው። የኩፍኝ እና የቲቢ በሽታ እየተንሰራፋ ነው። 3 ወይም 4 ሰው በቀን ሊሞትብን ይችላል» ይላሉ አብድራህማን።
አዲሱ የሶማሌ ክልል አስተዳደር ለችግሩ መፍትሄ ለማበጀት የእርዳታ ድርጅቶች ወደ ክልሉ ገብተው የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ ጥሪ እያቀረበ እንደሆነ የኖርዌይ ተራድዖ ድርጅት በመግለጫው አስታውቋል።
• "በኢትዮጵያ 93 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ መጸዳጃ ቤት የለውም"
ከተፈናቃዮቹ መሃል 5 ሺህ የሚሆኑትን መልሶ ለማቋቋም እቅድ እንዳደለ ድርጅቱ ይፋ አድርጓል።
ውሃ፣ መጠለያ እና ሌሎች እርዳታዎች ተፈናቃዮቹ በአፋጣኝ የሚሿቸው እንደሆኑ ነው ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ያሳውቀው።
የኢትዮጵያ መንግሥት ለጉዳዩ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ብናውቅም አፋጣኝ ምላሽ የሚሹ ጉዳዩች እንዳሉ ግን አይካድም ይላል የድርጅቱ ማሳሰቢያ።
«ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አለመረጋጋት በዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ ብዙ ትኩረት ዘንድ ያገኘ አይደለም፤ መንግሥት ለችግሩ ፖለቲካዊና ሰብዓዊ መፍትሄ ለመስጠት እየጣረ እንዳለው እናውቃለን። እርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ግን አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ረደግ ሊሯሯጡ ይገባል» ይላሉ ኃላፊዋ።