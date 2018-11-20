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የሊቨርፑሉ የፊት መስመር አጥቂ ማኔ አምናም ከዕጩዎቹ መካከል ነበር
20 ኖቬምበር 2018
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የአትሌቲኮ ማድሪዱ አማካይ ቶማስ ፓርቴይ
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የሊቨርፑሉ የፊት መስመር አጥቂ ማኔ አምናም ከዕጩዎቹ መካከል ነበር
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አልበርት አንስታይን የምርምር አጋሩ የሆነች ባለቤቱን መሸፈኑን ያውቃሉ?
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የናፖሊው ኩሊባሊ ከዘንድሮው ዕጩዎች አንዱ ነው
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ቤናቲያ ለአራተኛ ተከታታይ ጊዜ የሊግ ዋንጫ ማግኘት ችሏል
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በሀሰተኛ ዜና መንጋው የገደላቸው
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