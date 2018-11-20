የሊቨርፑሉ የፊት መስመር አጥቂ ማኔ አምናም ከዕጩዎቹ መካከል ነበር
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

የሊቨርፑሉ የፊት መስመር አጥቂ ማኔ አምናም ከዕጩዎቹ መካከል ነበር

  • 20 ኖቬምበር 2018