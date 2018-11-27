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ሊጠፉ የነበሩ ዝርያዎችን የታደጉ እናት
27 ኖቬምበር 2018
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https://www.bbc.com/amharic/46349207
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ከታሪክ መዝገብ የተፋቀችው ሙዚቀኛ
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ሞሐመድ ሳላህ ውድድሩን ዘንድሮም ለማሸነፍ ያልማል
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የአትሌቲኮ ማድሪዱ አማካይ ቶማስ ፓርቴይ
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የሊቨርፑሉ የፊት መስመር አጥቂ ማኔ አምናም ከዕጩዎቹ መካከል ነበር
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አልበርት አንስታይን የምርምር አጋሩ የሆነች ባለቤቱን መሸፈኑን ያውቃሉ?
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