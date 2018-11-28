"ፓስፖርት መስጠት አልተከለከለም "የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳዮች ተቋም
የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ አራተኛ አመት የህክምና ሳይንስ ተማሪ የሆነችው ናይጄሪያ የሚገኝ ዩኒቨርስቲ በሚያካሄደው ጉባኤ ላይ እንድትገኝ ግብዣ ቀርቦላታል።
በምትማርበት ተቋም የምትመራው ኮሚቴን ወክላ ወደ ናይጄሪያ ለመጓዝ ግን ፓስፖርት ለማውጣት ወደ የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳዮች መስሪያ ቤት የቀበሌ መታወቂያዋንና ያስፈልጋል ያለችውን ክፍያ ይዛ ሄደች።
ከመስሪያ ቤቱ ያገኘችው መልስ ግን ከጋባዡ አካል ደብዳቤ እስካላመጣች ፓስፖርት ማግኘት አንእደማትችል የሚገልፅ ሆነ።
ምንም እንኳ ፓስፖርት ማግኘት እጅግ አዳጋች እንደሆነ የሚገልፁ መረጃዎች እየወጡ ቢሆንም ፓስፖርት ማግኘት የሁሉም ሰው የዜግነት መብት በመሆኑ አለመከልከሉን የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳዮች ዋና መመሪያ ህዝብ ግንኙነት ምክትል ሃላፊ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ለቢቢሲ ገልፀዋል።
• ፓስፖርት፡ የሰዎችን እንቅስቃሴ የወሰነ ሰነድ
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የኢትዮጵያ መንግስት ከሶስት የመካከለኛው ምስራቅ ሃገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት አድርጓል ያሉት አቶ የማነ ከቀሪዎችም ጋር ለማድረግ እየተነጋገረ መሆኑን ገልፀዋል።
መንግሥት ቀደም ሲል ወደ እነዚህ አገሮች ይደረግ የነበረውን ህገ ወጥ ጉዞ አስቁሟል ካሉም በኋላ ጉዞው ህጋዊ በሚመስል ነገር ግን በህገ ወጥ መንገድም ሲደረግ ቆይቷል በማለት ያስረዳሉ።
እናም የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳዮች መምሪያ አንደኛ የዜጎችን ህጋዊ እንቅስቃሴን ፣ የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ እንዲሁም መንግስት ባቋቋመው ግብረሃይል ውስጥም ስላለ ህጋዊ ስምሪቱን እንዲጠናከር እያደረገ እንዳለ አቶ የማነ ይገልፃሉ።
እሳቸው እንደሚሉት የተቋማቸው እንቅስቃሴ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የመጣ አንድ አዋጅ ከመንግስትም የመጣ ሌላ ትእዛዝን መሰረት ያደረገ ነው።
"መንቀሳቀስ የዜጎች ህገመንግስታዊ መብት ነው።እየከለከልን አይደለም ልንከለክልም አንችልም። የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ ግን የተቋሙ ስልጣን ነው"የሚሉት አቶ የማነ የዜጎች ፓስፖርት የማግኘት መብት አሁንም ህጉን ተከትሎ ተፈፃሚ እየሆነ እንዳለ ይገልፃሉ።
ፓስፖርት የጉዞ ሰነድ እንጂ የቀበሌ መታወቂያን የሚተካ መሆን የለበትም የሚሉት ኃላፊው ቅርንጫፎቻቸውን ጨምሮ በቀን አስር ሺህ የሚሆን ፓስፖርት እንደሚሰጡ ገልፀዋል። ቢሆንም ግን የሚጠቀሙበት ጥቂቶች ብቻ እንደሆኑ ከዚህ ሲያልፍም ብዙዎቹ ፓስፖርታቸውን ለደላላ ሰጥተው በድጋሚ የሚያወጡ መሆናቸውንም ያስረዳሉ።
እንደ የጉዟቸው ዜጎች ማቅረብ ያለባቸውን ሰነድ ካሟሉ ፓስፖርት ማግኘታቸው ምንም ጥያቄ እንደሌለው አቶ የማነ አስረግጠው ያስረዳሉ።
አቶ የማነህ ማንኛውም ፓስፖርት የሚፈልግ ግለሰብ ከሚያስፈልጉት ሰነዶች መካከል አንደኛው መታወቂያ ሲሆን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለስራ ሊሄድ ከሆነ ግን አስፈላጊውን መስፈርት ማሟላታቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማቅረብ አለበት ብለዋል።
ወደ ሌላ አገር ለጉብኝት የሚሄድ ከሆነ ቪዛ፣ የጉብኝት ደብዳቤ፣ ሆቴል የያዘበትንናና የአየር ቲኬት የገዛበትን ማስረጃዎችን ማቅረብ ይጠበቅበታል ይላሉ።
"የህክምና ጉዞም ከሆነ በተለይም አስቸኳይ ከሆን በአንድ ወይም በሁለት ቀን ፓስፖርት ይሰራል" ብለዋል ኃላፊው ። እንደዚህ ያሉ የክምና ተጓዦችም ማሳየት ያለባቸው የሚሄዱበት አገር ሆስፒታል ቀጠሮን ወይንም ከአገር ውስጥ ሃኪሞች የተፃፈላቸውን የህክምና ማስረጃ ነው።
• አፍሪካዊያን ሌሎች የአፍሪካ ሃገራትን መጎብኘት ለምን ይከብዳቸዋል?
ኃላፊው እንደሚሉት ፓስፖርት ለማደስም አካሄዱ ተመሳሳይ ነው። አእንደ አቶ የማነ በአጠቃላይ ተቋማቸው በአሁኑ ወቅት ፓስፖርት አሰጣጥም ሆነ እድሳት ላይ እይ እየተከተለ ያለው አሰራር በተለይም ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚደረግ ህገወጥ ዝውውርን ከመቆጣጠርና ከመግታት ጋር የተያያዘ እንደሆነ አስረግጠው ተናግረዋል።