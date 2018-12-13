በፎቶ: የኢትዮጵያውያን የሰላም ከበሮዎች
ኢትዮጵያዊያን ብዝሃነታቸውን ለማክበር በባህላዊ አልባሳት ደምቀው የሙዚቃ መሳሪያዎቻቸውን ይዘው አደባባይ ወጥተው ነበር።
የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦች ቀን በመባል የሚታወቀው ክብረ-በዓል በሃገሪቱ የሚገኙትን ከ80 በላይ የሚሆኑትን ብሔር፣ ብሔረሰቦችን የሚያንፀባርቅ ነበር።
ከተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ባህላዊ አልባሳት ያሸበረቁ ሰዎች በአዲስ አበባ ዋና ስቴድየም ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያዎቻቸውን ሲያሰሙ ነበር።
ከኢትዮጵያ የሕዝብ ብዛት ሁለተኛው በሆነው የአማራ ክልል ውስጥ ሰሜን ምዕራብ ከሚገኘው ከአገው የመጡ ወጣት ሴቶች።
ከሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የመጡት እኚህ አዛውንት ጡሩምባቸውን እና ዋሽንታቸውን በሥነ ሥርዓቱ ላይ ሲያሰሙ ነበር።
'ጥልፊ' በመባል የሚታወቀውን ቀሚስ የለበሱ ሴቶች ከጭብጨባ ድምቀት ጋር እየጨፈሩ።
በሰሜን ምሥራቅ ኢትዮጵያ በብዛት የሚገኘት የአፋሮች በቋንቋቸው 'ጌሌ' በመባል የሚታወቀውን ጩቤ የታጠቁት የአፋር ወጣቶች 'ገባሃዳ' ወይም በትር እንደያዙ ይጨሩ ነበር።
ይህ የአፋር ወጣት በአካባቢው ታዋቂ በሆነው የፀጉር አሠራር አጊጦ የበዓሉ ታዳሚ ሆኖ ነበር።
በብሔርና በዘር ምክንያት በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች ብዙዎችን እሰከማፈናቀልና ሕይወትን እስከመቅጠፍ ያደረሱ ግጭቶች ነበሩ።
የእነዚህ ግጭቶች ስሜት ግን በዚህ ዕለት አይስተዋልም ነበር፤ እንዲያውም ከተለያየ አካባቢ የመጡ ሰዎች የሌሎች አካባቢዎችን ጭፈራ ሲጨፍሩ ታይተዋል።
ከኢትዮጵያ ሕዝብ አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት የኦሮሞዎች ሲሆኑ፤ እነዚህ ሴቶችም ከሃገሪቱ ደቡብ ምዕራብና ከአርሲ የመጡ ናቸው።
የያዙት በትር 'ሲንቄ' ይባላል እርሱም የሴቷን መብትና በማህበረሰቡ ያላትን ቦታ የሚያሰከብር ነው።
ሴቶች አደጋ ላይ በሚወድቁበት ጊዜ ለእርዳታ የሚጣሩበትም ነው።
እነዚህ ባህላዊ ጦር እና ጋሻ ዬኣዙ ጎልማሶች ከመካከለኛው ኦሮሚያ የመጡ ሲሆን በዋና ከተማዋ ዙሪያ ይገኛሉ።
አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኦሮሚያ የወጡ ሲሆን ሥልጣን ከተረከቡ ወዲህ የኢትዮጵያ አንድነት ጠቃሚ መሆኑን በተደጋጋሚ ተናግረዋል።
እስካሁን አነጋጋሪ የሆነው ጉዳይ በኢትዮጵያዊያን ማንነነት ውስጥ የዘር እና የብሔርን ጉዳይ አስማምቶ መቀጠል ነው።
በ2012 ይካሄዳል ተብሎ ከሚጠበቀው ምርጫ በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ ይህን ማስታረቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋነኛና አስቸጋሪው ሥራ ይሆናል።
ከኢትዮጵያ ምዕራቡ ክፍል ከደቡብ ሱዳን ጋር ከሚዋሰነው ከጋምቤላም የመጡም የበዓሉ ታዳሚዎች ነበሩ። ይህች የኑዌር ወጣት አንዷ ናት።
የኢትዮጵያ ደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የተሰኘው ክልል ደግሞ ልክ እንደ ስያሜው የተለያዩ ሕዝቦችን የሚያካትት ሲሆን የከምባታ ብሔረሰብ በእነዚህ ከበሮ በሚመቱ ሴቶች ተወክሎ ነበር።
እነዚህ ሴቶች ከሶማሌ ክልል ናቸው። ባህላቂ ልባሰቸው ላይ በአንገታቸውና በወገባቸው ዙሪያ የሚደርቧቸው ብርቱካናማ ጌጦች ልባሳቸውን ይይዙላቸዋል።
ሴቶቹ ሲዘፍኑ የሶማሌ ክልል ወንዶች ደግሞ በባህላዊ አልባሳት ደምቀው ሲጨፍሩ ነበር።