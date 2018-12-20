ትራምፕ የአሜሪካ ወታደሮች ከሶሪያ ጥርግርግ ብለው እንዲወጡ ማዘዛቸው እጅጉን አነጋጋሪ ሆኗል
የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወታደሮቻቸው ከሶሪያ ሙሉ በሙሉ እንዲወጡ ማዘዛቸው ብዙዎችን አስገርሟል።
ትራምፕ ውሳኔውን ያስተላለፉት በትላንትናው ዕለት ሲሆን አያይዘውም ኢስላሚክ ስቴት (አይኤስ) ተሸንፏል ሲሉም አውጀዋል።
በሶሪያ በሚደረገው ጦርነት የአሜሪካ አጋር የሆኑ ሃገራት ውሳኔው ያስደነገጣቸው ይመስላል፤ የአሜሪካ ወታደሮች ከሥፍራው መውጣት አይኤስ እንደገና እንዲይንሰራራ ያግዛል በማለት።
የአሜሪካ ጦር ሶሪያ ከገባ ወዲህ አይኤስን ከአብዛኛው የሃገሪቱ ክፍል መደምሰስ የቻለ ሲሆን አሁንም ግን የቡድኑ ታጣቂዎች እንዳሉ ይገመታል።
ሊንድዚ ግራሃም የተሰኙት ታዋቂው የትራምፕ ደጋፊ ሪፐብሊካን ወሳኔውን "የኦባማን ዓይነት ትልቅ ስህተት" ሲሉ ገልፀውታል።
• «ፌስቡክና ትዊተር ብትጠነቀቁ ይሻላል» ትራምፕ
እንግሊዝን የመሳሰሉ በሶሪያ ጦርነት የአሜሪካ አጋር የሆኑ ሃገራትም ውሳኔው ጊዜውን ያልጠበቀ ነው በማላት ትችት በማዝነብ ላይ ናቸው።
ፔንታጎን የተሰኘው የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር መሠሪያ ቤት "ቀጣዩ እርምጃ አይኤስን ከምድረ ገፅ ማጥፋት ነው" ሲሉ መግለጫ አውጥቷል።
"ወታደሮቼን ከሶሪያ አስወጣለሁ" በማለት ብዙ ጊዜ ሲፎክሩ የነበሩት ትራምፕ በስተመጨረሻም ዕቅዳቸው እንደተሳካ በትዊተር ገፃቸው ላይ ባሰፈሩት መልክት አስታውቀዋል።
ተቺዎች የአሜሪካ ወታደሮች ከሥፍራው መውጣታቸው ኢስላሚክ ስቴት እንዲይንሰራራ ብቻ ሳይሆን ሩስያ እና ኢራን በአካባቢው ያላቸውን ተፅዕኖ እንዲያጠነክሩ ዕድል ይሰጣል ሲሉ ነው የሚከራከሩት።
"የአሜሪካ ወታደሮች ከሥፍራው መውጣት፤ ለአይ ኤስ፣ ሩስያ፣ ኢራን እና ለባሽር አል-አሳድ መንግሥት ትልቅ ድል ነው" ይላሉ ፖለቲከኛው ግራሃም።
2000 ያክል የአሜሪካ ወታደሮች በሰሜናዊ የሶሪያ ክፍል እንደሚገኙ ይነገራል።
የከርዲሽ ጦር ከአሜራካ አቻው ጋር በመሆን ኤይኤስን በመወጋት ትልቅ አስተዋፅኦ እንዳበረከተ ይነገርለታል።
ኢስላሚክ ስቴት ጥቃት ይበርታበት እንጂ ሙሉ በሙሉ አልተወገደም፤ 14 ሺህ ገደማ የቡድኑ ተዋጊዎች በሶሪያ እና በጎረቤት ሃገር ኢራቅ ተደብቀው እንደሚገኙ ይነገራል።