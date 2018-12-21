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"ፊቴ ላይ ያለውን ጠባሳ መሸፈን አልፈልግም"
21 ዲሴምበር 2018
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ኮንጎን እንደ ግል ግዛቱ አድርጎ ህዝቡን ያሰቃየው ንጉስ
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ሳይታሰብ ለጥፋት የተዳረገው በለስ
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"ዕቅድ ከግብ ሳይደርስ መቆም የለም"
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