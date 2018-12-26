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የጠብታ አምቡላንስ ባለቤት ምክር ለስራ ፈጣሪ ወጣቶች
26 ዲሴምበር 2018
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የጠብታ ባለቤት ምክር ለስራ ፈጣሪ ወጣቶች
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የመናዊቷ በሞት አፋፍ ላይ የሚገኘው ልጇን ለመሰናበት አሜሪካ ገባች
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መንደራቸውን በቀለም የታደጉት አዛውንት
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እናቷን የምታስተዳድረው የ11 ዓመቷ ቦክሰኛ
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"አዲስ ነገር ይዘህ ስትመጣ ነባሩ አሠራር ይጋፈጥሃል" - አዲስ ዓለማየሁ
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ተንቀሳቃሽ ምስል
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ምቾቱን በመተው ወደ ገጠር ያቀናው ዶክተር ቴዎድሮስ
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