በ2018 እነማን ተለዩን?

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የጠብታ ባለቤት ምክር ለስራ ፈጣሪ ወጣቶች
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የመናዊቷ በሞት አፋፍ ላይ የሚገኘው ልጇን ለመሰናበት አሜሪካ ገባች
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መንደራቸውን በቀለም የታደጉት አዛውንት
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እናቷን የምታስተዳድረው የ11 ዓመቷ ቦክሰኛ
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"አዲስ ነገር ይዘህ ስትመጣ ነባሩ አሠራር ይጋፈጥሃል" - አዲስ ዓለማየሁ
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