ከኮንጎ እስከ ቬንዝዌላ የተሰባሰቡ የሰኞ ምሽት አጫጭር ዜናዎች
አሜሪካ
ሁለት ጊዜ ኦስካር የተሸለመው ተዋናይ ኬቨን ስፔሲ በወሲባዊ ትንኮሳ ተከሶ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል። ተዋናዩ በለንደንና ሎስ አንጀለስ ፖሊሶች ምርመራ እየተደረገበት ነው።
ናይጄሪያ
የናይጄሪያ ወታደሮች ደይሊ ትረስት የተባለ የግል ጋዜጣ ዋና ቢሮን በመክበብ የሠራተኞችን ኮምፒውተሮች ወሰወደዋል። ወታደሮቹ ኮምፒውተሮቹን የወሰዱት ጋዜጣው መንግሥት በሚስጥር እንዲያዝ ፈልጎ የነበረውን መረጃ ይፋ በማውጣቱ ነው ተብሏል።
ግብጽ
የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በመካከለኛው ምሥራቅ ትልቁ የተባለውን የኮፕቲክ ካቴድራል መርቀው ከፍተዋል። ካቴድራሉ የተከፈተው ካይሮ ውስጥ ሲሆን፤ በአንድ ጊዜ 8000 ሰዎች ማስተናገድ ይችላል ተብሏል።
• "ኢትዮጵያዊ ታሪኮችን ወደ ዓለም አቀፍ የፊልም መድረክ ማምጣት ፈታኝ ነው" ዘረሰናይ መሐሪ
• በመፈንቅለ መንግሥት ሙከራው የተሳተፉት 'ተገደሉ'
• ራሃፍ አል ቁኑን፡ ከባንኮክ አየር ማረፊያ ወጣች
ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ
ትላንት ይታወቃል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የምርጫ ውጤት ይፋ ሳይደረግ ቀርቷል። የሀገሪቱ የምርጫ ቦርድ ዜጎች ውጤቱን በትዕግስት እንዲጠብቁ ጠይቋል።
ታይላንድ
ታይላንድ እስልምና የካደችውን የሳዑዲ አረቢያ ሴት አሳልፋ እንደማትሰጥ ተናግራለች። የ18 ዓመቷ ራሀፍ ወደ ኩዌት ከተመለሰች ቤተሰቦቿ እንደሚድሏት በመግለጽ ከባንኮክ አየር ማረፊያ ሆቴል ክፈል አልወጣም ማለቷ ይታወሳል። ከዛም በተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ክንፍ ከሆቴሉ ተወስዳለች።
ቻይና
የቻይና ሕዝብ በ2029 1.4 ቢሊዮን ከደረሰ በኋላ እንደሚያሽቆለቁል የሀገሪቱ መንግሥት ያሰራው ጥናት ጠቁሟል። ቻይና በሠራተኛው ሀይልና በአረጋውያን መካከል ያለውን ቁጥር ማመጣጠን ግድ ይላታል።
ቬንዝዌላ
የቬንዝዌላ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የቬንዝዌላን ፕሬዘዳንት ለመቃወም ወደ አሜሪካ ሸሹ። ዳኛው ለአንድ የፍሎሪዳ ራድዮ እንደተናገሩት የአምናው የፕሬዘዳንቱ ምርጫ ነጻና ተቀናቃኞችን ያሳተፈ አልነበረም።
እንግሊዝ
እንግሊዝ ሜድስቶን ውስጥ መስጊድ እንዳይገነባ ይደረግ የነበረ የፊርማ ማሰባሰብን ፌስቡክ ከድረ ገጽ አስወግዶታል። የጥላቻ መልዕክት ያስተላልፋል የተባለው የፊርማ ማሰባሰቢያ ከማንኛውም ማኅበራዊ ሚዲያ ታግዶ ነበር።
ቴክኖሎጂ
የተስላው ኤለን መስክ ከአሜሪካ ውጪ የመጀመሪያ የመኪና ማምረቻውን ቻይና ውስጥ ከፍቷል። ሻንጋይ የተከፈተው ቅርንጫፍ ከቻይና መኪና አምራቾች ከፍተኛ ፉክክር ይጠብቀዋል እየተባለ ነው።