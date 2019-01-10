የቀደሞው የሜቴክ የሥራ ኃላፊዎች የሙስና ክስ ተመሰረተባቸው የሚልና ሌሎችም ዜናዎች
ኢትዮጵያ
• ዛሬ ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው እና ጠና ኩሩንዴን ጨምሮ በ8 የቀደሞው የሜቴክ የሥራ ኃላፊዎች ላይ ክስ ተመስርቷል። ላለፉት ወራት በተጨማሪ የምርመራ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ሲመላለሱ የነበሩት ሁለቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ዛሬ የተመሰረተባቸው ክስ የሙስና ነው።
• የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ በቅርቡ ወደ አገር ቤት ከገባው የኦነግ አመራር ጋር ውይይት አድርገዋል። የኦነግ አመራር አቶ ገላሳ ዲልባ እኛ የመጣነው እርስ በእርስ ለመጠላለፍ ሳይሆን ለመደጋገፍ ነው ብለዋል።
ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ
የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምርጫን የተቃዋሚ ፓርቲ ሀላፊው ፌሊክስ ቲስኬዲ ማሸነፋቸውን የሀገሪቱ የምርጫ ቦርድ ይፋ አድርጓል። የጆሴፍ ካቢላ አገዛዝ ማክተሙ ያስደሰታቸው ኮንጓውያን ሀገራቸው በአዲሱ አመራር እንደምትለወጥ ተስፋ ሰንቀዋል።
ቬንዝዌላ
የቬንዝዌላው ፕሬዘዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ለሁለተኛ ጊዜ የሀገሪቱ ፕሬዘዳንት ሆነው ተመርጠዋል። ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ መመረጣቸውን ቢቃወምም ዳግም ሥልጣን ከመጨበጥ አላስቆማቸውም።
• "የአነግ አባል ስለሆነ የታሰረ የለም" የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን
• ''መከላከያ በሌሎች ስፍራዎች ያሳየውን ትዕግስት በምዕራብ ጎንደርም መድገም ነበረበት''
አሜሪካ
• የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሞይክ ፖምፒኦ ኢራን ወታደሮችን ከሶሪያ ጠራርጋ እንደምታስወጣ ዝተዋል። ዶናልድ ትራምፕ ከቀናት በፊት ወታደሮቻቸውን ከሶሪያ እንደሚያስወጡ መናገራቸው ይታወሳል።
• ለአቅመ ሔዋን ባልደረሱ ሴቶች ላይ ጥቃት በመፈጸም ስሙ እየተብጠለጠለ ካለው ሙዚቀኛ አር ኬሊ ጋር በጋራ መሥራቷ እንደሚጸጽታት ሌዲ ጋጋ ተናገረች። አጋርነቴም ከተጠቂ ሴቶች ጋር ነው ብላለች።
• ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ግመሎች ተመርዘው መሞታቸው ኬንያውያንን አሳዘነ
እንግሊዝ
የእንግሊዙ የተቃዋሚ መሪ ጄሬሚ ኮቢን እንግሊዝ አዲስ የምክር ቤት ምርጫ እንድታካሄድ ጠይቀዋል። ዛሬ ለፓርላማው እንደተናገሩት እንግሊዝ አሁን ከገባችበት ፖለቲካዊ ቅርቃር የምትወጣው አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ በማድረግ ነው።