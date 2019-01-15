Homepage
Accessibility links
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
እጅግ አደገኛው መጓጓዣ
15 ጃንዩወሪ 2019
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
https://www.bbc.com/amharic/46873760
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
እጅግ አደገኛው መጓጓዣ
ተያያዥ ርዕሶች
የባቡር መጓጓዣ/ትራንስፖርት
መጓጓዣ/ ትራንስፖርት
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
እጅግ አደገኛው መጓጓዣ
እጅግ አደገኛው መጓጓዣ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
የአርባ አዞዎቹ ባለቤት
የአርባ አዞዎቹ ባለቤት
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ከ800 በላይ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ሃገር
ከ800 በላይ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ሃገር
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
የማጨስ ጉዳት እንደ ሲጋራው አይነት ይለያል
የማጨስ ጉዳት እንደ ሲጋራው አይነት ይለያል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ዲዲዬር ድሮግባ የእግር ኳስ ህይወትና ስኬት
ዲዲዬር ድሮግባ የእግር ኳስ ህይወትና ስኬት
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ራሳቸውን ማዋለድ ያስተማሩት የ100 ልጆች 'እናት'
ራሳቸውን ማዋለድ ያስተማሩት የ100 ልጆች 'እናት'
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ