በአዲስ አበባ በተካሄደው ስብሰባ የኮንጎ ምርጫ ውጤት እንዲዘገይ ተጠየቀ
የአፍሪካ ኅብረት ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አጠቃላይ የምርጫ ውጤት ይፋ የምታደርግበትን ቀን እንድታዘገይ ጠየቀ።
ትላንት በአዲስ አበባ የተካሄደው ስብሰባ ከተጠናቀቀ በኋላ ነበር ውጤቱ እንዲዘገይ የሚጠይቅ መግለጫ የወጣው።
ባለፈው ሳምንት ከሀገሪቱ የተለያዩ ግዛቶች የተሰበሰበው ድምጽ ድምር ውጤት ይፋ መደረጉ ይታወሳል። ሆኖም ኅብረቱ ስለ ውጤቱ ትክክለኛነት እርግጠኛ አለመሆኑን አሳውቋል።
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ባለፈው ሳምንት ይፋ የተደረገው ውጤት የፕሬዘዳንታዊ ምርጫው አሸናፊ ፌሊክስ ተሺስኬዲ እንደሆኑ ያሳያል ተብሎ ነበር። ተቀናቃኙ ማርቲን ፋዩሉ ግን የምርጫው አሸናፊ እኔ ነኝ እያሉ ነው።
የምርጫው የመጨረሻ ውጤት ዛሬ የሚታወቅ ይሆናል።
ፌሊክስ ተሺስኬዲ በቅርቡ ከሚለቁት የሀገሪቱ ፕሬዘዳንት ጆሴፍ ካቢላ ጋር ሥልጣን ለመጋራት ተደራድረዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸዋል።
የአፍሪካ ኅብረት ባወጣው መግለጫ "ከተለያዩ ግዛቶች የተሰበሰበው የምርጫ ውጤት ላይ ጥርጣሬ አለን። ስለዚህም የአፍሪካ ኅብረት የመጨረሻ ውጤት የሚታወቅበት ቀን እንዲታገድ ይጠይቃል" ብሏል።
የምርጫ ቦርዱ፤ ፌሊክስ ተሺስኬዲ 38.5% ድምጽ እንዳገኙ እና ማርቲን ፋዩሉ 34.7% ድምጽ እንዳገኙ አስታውቋል።
ማርቲን ፋዩሉ ባለፈው ቅዳሜ የሕዝቡ ድምጽ በድጋሚ እንዲቆጠር ለሀገሪቱ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበዋል። የፍርድ ቤቱ ውሳሴ ዛሬ ይታወቃል ተብሎ ይጠበቃል።
የፌሊክስ ተሺስኬዲ ማሸነፍ በሀገሪቱን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጨምሮ በምዕራቡ ዓለምም ጥያቄ አጭሯል።