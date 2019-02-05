አሜሪካዊው ዳኛ ወሲባዊ ትንኮሳ የደረሰባቸውን ታዳጊዎች ጥፋተኛ አደረጉ
በአሜሪካ ካንሳስ ከተማ የሚኖሩት የ67 አመቱ ግለሰብ ራይሞንድ ሶደን በአንድ ወቅት የ13 አና የ14 አመት ልጃገረዶችን ወደቤታቸዉ ይጋብዛሉ።
በቤታቸዉም ሚስጥሩ 'በኛ ብቻ ይቅር' ያሉትን ጉዳይ አከናወኑ። ነገር ግን ግለሰቡ በድብቅ አደረግሁት ያሉት ጉዳይ ምስጢር ሆኖ መቅረት አልቻለም።
ጉዳዩ አስከፖሊስ ቢሮ ደርሶ በወሲብ ቅሌት ተከሰዉ ዘብጥያ ከቷቸዋል።
አንድ አመት ሙሉ ሲከራከሩ የነበሩት ተጠርጣሪዉ ታዲያ አሁን የፍርድ ዉሳኔያቸዉን ኣግኝተዋል።
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ፈጸሙት ለተባሉት የወሲብ ቅሌት አምስት አመት እና አስር ወር ብቻ እንዲቀጡ የፍረድ ዉሳኔ ተሰጥቷቸዋል።
በአሜሪካ ህግ ግን በእንደዚህ አይነት ወንጀል የተከሰሰ ግለሰብ ቢያንስ 13 አመት እንዲቀጣ ይደነግጋል።
ከዚህ አንጻር ለግለሰቡ የተሰጠዉ ዉሳኔ ከዝቅተኛዉ ቅጣት እንኳ በሰባት አመት ያንሳል።
ዉሳኔዉን የሰጡት ዳኛ 'ልጃገረዶቹ በራሳቸዉ ፍላጎት ወደ ተጠርጣሪ ቤት በመሄድ ወሲብን በገንዘብ ሸጠዋል።
ከዚህም በላይ ምናልባትም በወጣት ደረጃ እንዲሸጥ ህግ የማይፈቅደዉን ሌላም ነገር ሸጠዋል።
ግለሰቡንም እነሱ አስገደዱት እንጅ እሱ ለመድፈር አልተነሳሳም።
በመሆኑም ቅጣቱ ሲበዛበት እንጅ አያንስበትም' ብለዋል።
አቃቢ ህግ በበኩሉ ጉዳዩ በምንም መስፈርት የወሲብ ቅሌት በመሆኑ ተጎጅ ጥፋተኛ ሆኖ ሊቀርብ አይገባም ይግባኝ እላለሁ ብሏል።
የህጻናት መብት ተሟጋቾችም ልጃገረዶቹ ተጠቂዎች እንጅ አጥቂዎች ሊሆኑ አይችሉም በማለት ድምጻቸዉን እያሰሙ ይገኛሉ።