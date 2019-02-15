ፖሊሱ በግድያ ተከሶ ሞት ተፈረደበት
የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ናሀሾን ሙቱዋ የተባለ ፖሊስ፤ እስረኛ በመግደሉ በሞት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላለፈ።
እስረኞችን መግደል ፖሊሶች ላይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድ ምክንያት ከሚሆኑ ጥቂት ወንጀሎች አንዱ ነው።
ናሀሾን ሙቱዋ የሞት ፍርድ የተፈረደበት እንደ አውሮፓውያኑ በ2013 ማርቲን ኮሜ የተባለ እስረኛን ደብድቦ በመግደሉ ነው።
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በወቅቱ ማርቲን ሰው በመደብደብ ተጠርጥሮ የኬንያ መዲና ናይሮቢ ውስጥ ሲታሰር ናሀሾን የፖሊስ ጣቢያው ኃላፊ ነበር።
ፖሊሱ ማርቲን የተገደለው ከእስረኞች ባንዱ ነው ብሎ እስረኛ ተጠያቂ ሊያደርግ ሞክሮ ነበር። ናሀሾን በሀሰት የወነጀለው እስረኛ ጉዳዩን ወደ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ከወሰደው በኋላ ክሱ ተነስቶለት የግድያው ምስክር ሆኗል።
ናሀሾን ወንጀሉን ለመደበቅ ለፍርድ ቤት ሀሰተኛ ሪፖርት አቅርቦም ነበር። በግድያው ምሽት የነበሩ እስረኞች ምስክርነታቸውን እንዳይሰጡም ከእስር ለቋቸዋል።
ናሀሾን በሞት ይቀጣል ከተባለ በኋላ ፍርዱ ኬንያውያንን በማኅበራዊ ሚዲያ ሲያነጋግር ነበር። ከዚህ ቀደም የኬንያ ፖሊሶች በድብደባ እንዲሁም በግድያ ተጠያቂ ሳይሆኑ ያመልጡ ስለነበር ናሀሾንም ነጻ ይወጣል የሚል ስጋት ነበር።
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መሰል ሕገ ወጥ ተግባር የሚፈጽሙ ፖሊሶች ጥቂት ናቸው ሲል መንግሥት ቢከራከርም፣ ሕዝቡና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ፖሊሶችን ይኮንናሉ።
ከተመሰረተ ስድስት ዓመት ያስቆጠረው 'ኢንዲፔንደንት ፖሊስ ኦቨርሳይት አውቶሪቲ' የተባለው ገለልተኛ መርማሪ ፖሊሶችን ተጠያቂ በማድረግ ውጤታማ እየሆነ መጥቷል። ኬንያውያንም ተስፋ ጥለውበታል።
አምንስቲ ኢንተርናሽናል የሞት ፍርድን ባይደግፍም፣ ግድያ በመፈጸሙ እርምጃ መወሰዱ ፍትሀዊ ነው ብሏል።
በተጨማሪም የኬንያ ፍርድ ቤት አምስት ከፍተኛ የፖሊስ ኃላፊዎች የስድስት ወር ጨቅላን በመግደል ተጠያቂ አድርጓል። ሰማንታ ፔንዶ የተባለችው ጨቅላ የኬንያ ምርጫን ተከትሎ በተቀሰቀሰው ተቃውሞ ፖሊሶችና ለተቃውሞ አደባባይ ከወጡ ሰዎች ጋር ግጭት ተከስቶ ጭንቅላቷን ተመታ ነበር ህይወቷ ያለፈው።
ከሰማንታ ግድያ ጋር በተያያዘ ከአምስቱ የፖሊስ ኃላፊዎች በተጨማሪ 31 ፖሊሶች ላይ ምርመራ እንዲደረግ ተወስኗል።
መስከረም ላይ የቢቢሲ የምርመራ ዘገባ መሰናዶ 'አፍሪካ አይ' የኬንያ ፖሊሶችን ያለመከሰስ መብት የተመለከተ ዘገባ ሰርቶ ነበር። ዘገባው ናይሮቢ ውስጥ የሚገኝ ኢስሊ በተባለ አካባቢ ሁለት ያልታጠቁ ወንዶችን በአደባባይ የገደለ ፖሊስ ቪድዮን መነሻ ያደረገ ነበር።