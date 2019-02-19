በሚስቱ ሲደበደብ የኖረው ወጣት
አሌክስ ስኪል የ22 ዓመት እንግሊዛዊ ነው። ሴት ጓደኛው ለዓመታት የቤት ውስጥ ጥቃት ስታደርስበት ኖራለች። የስቃይ ታሪኩን ለቢቢሲ አጋርቷል።
የፈላ ውኃ ደፋችብኝ። ፍቅረኛዬ የፈላ ውኃ ላዬ ላይ የደፋችብኝን ቀን በፍጹም አልዘነጋውም።
መጀመርያ በሻይ ማፍያው ውኃ አፈላች። ውኃው በደንብ ሲንተከተክ የፈላውን ውኃ በማንቆርቆርያ ይዛ ታስፈራራኝ ጀመር። መኝታ ቤት ጥግ ወስዳ ውኃውን ላዬ ላይ ለቀቀችው።
ከጆርዳና ጋር ለሦስት ዓመታት አብረን ኖረናል። በመሀላችን ፍቅር አልነበረም ባልልም በትንሽ በትልቁ ስንነታረክ ነው የኖርነው። የሚገርመው ሁሉም ችግር የሚጀምረው ከትንንሽ ነገሮች መሆኑ ነው።
የጸጉሬ ስታይል ወይ ደግሞ የለበስኩት ቲሸርት ለከባድ ንትርክ ሊዳርገን ይችላል።
• የዩክሬን ባለሥልጣናት በአሲድ ጥቃት ክስ ተመሠረተባቸው
• "ሌሎች ሴቶች ላይ የአሲድ ጥቃት ሳይ ይረብሸኛል፤ ህመሜን ያስታውሰኛል" ካሚላት መህዲ
የፈላ ውኃ ከደፋችብኝ በኋላ ሕመሙ የምቋቋመው አልሆነም። እያለቀስኩ ቀዝቃዛ ውኃ ውስጥ እንድነከር ለመንኳት። ፈቀደችልኝ።
የተሰማኝ እፎይታ ከቃላት በላይ ነበር።
የፈላ ውኃ እንደደፋችብኝ ለሰው ብናገር ቅጣቱ እንደሚበረታብኝ ነግራ አስፈራራችኝ። ዝም ጭጭ አልኩኝ።
እስክንቀጠቀጥ ነው የምፈራት።
ጤናማው የፍቅር ዘመናችን
ጆርዳናና እኔ ኮሌጅ እያለን ነው የተዋወቅነው። ስተዋወቃት ሁለታችንም ገና 16 ዓመታችን ነበር።
እሷ ጎበዝ ተማሪ ነበረች። ሰቃይ ተማሪ የምትባል ናት። ዩኒቨርስቲም መግባት ችላ ነበር። እኔ ግን ደካማ ተማሪ ነበርኩ።
ነገሮች እየከፉ የመጡት የኋላ ኋላ ነበር።
አብረን መኖር ስንጀምር ቀስ በቀስ ከሁሉም ጓደኞቼ ጋር እንዳልገናኝ ታስፈራራኝ ጀመር። ፌስቡክ እንዳልጠቀምም አስጠነቀቀችኝ። መጀመርያ እሷን እንዳይከፋት እያልኩ እሺ ነበር የምላት። በኋላ ግን አእምሮዬን ተቆጣጠረችው።
ዘዴዋ ቀስ በቀስ ሠርቶላት የሷ ባሪያ አደረገችኝ። ሙሉ በሙሉ ቁጥጥሯ ሥር አድርጋኝ የቤት ውስጥ ጥቃት ታደርስብኝ ጀመር።
ታስርበኛለች፣ አስራ ትገርፈኛለች።
በርካታ ቀናት ምግብ ትከለክለኝ ጀመር። ራሴ አብስዬ መብላት አልቻልኩም። ከበላሁ አስራ ስለምትገርፈኝ ጾሜን መዋልና ማደር ጀመርኩ። በከፍተኛ ደረጃ ኪሎዬ ቀነሰ።
ባህሪዋን ተቋቁሜ ስጋፈጣት ደግሞ ጥፋቱን አዙራ እኔ ላይ መጠምጠም ጀመረች። ይበልጥ የራሷን ጥፋት በኔ እያላከከች ታሰቃየኝ ጀመር።
ለምሳሌ 'ያን ጫማህን አልወደድኩትም' ወይም ደግሞ 'ቡኒውን ሸሚዝህን እንዳትለብሰው' ስትለኝ እሷን ደስ ይበላት እያልኩ የምትለኝን አደርጋለሁ። ትእዛዟ ግን ማቆምያ አልነበረውም። ዓላማዋ እኔን የሷ ባሪያ ማድረግ ነበር።
• በሰው ክፋይ ሕይወት መዝራት - የኩላሊት ንቅለ ተከላ
ልጆች ወለድን
ልጆች ስንወልድ ነገሮች ይለወጣሉ የሚል ተስፋ ነበረኝ፤ መሳሳቴን የተረዳሁት በኋላ ነው።
እኔ ላይ የምታደርሰው ጥቃት እየጨመረ ሲመጣ ከኔ ይልቅ ለልጆቼ መፍራት ጀመርኩ። ጥያት ብሄድ ልጆቻችን ላይ አደጋ ልታደርስ እንደምችል እርግጠኛ እየሆንኩ መጣሁ። ከዚህ በኋላ ሕይወቴ በጭንቀት የተሞላ ሆነ።
እርግጥ ነው የኔና የጆርዳና የፍቅር ሕይወት ጭቅጭቅና መከራ ብቻ አልነበረም። ደስ የሚሉ ጊዜያቶችንም አሳልፈናል። በነዚህ ጊዜዎች ግንኙነታችን መልክ እንደምይዝ በማሰብ ላነጋግራት እሞክራለሁ። ወዲያው ግን ታስፈራራኛለች።
እንዳልለያት ደግሞ ከፍርሃቱም በላይ ፍቅሯ አስቀረኝ።
ስቃዩን እየለመድኩት መጣሁ
የሆነ ወቅት ድንገት ተነስታ 'ለሴቶች የስልክ መልዕክት ትልካለህ' ብላ ከሰሰችኝ። በፍጹም ያን እኔ አላደረኩም። ግን አስፈራርታ ይቅርታ እንድጠይቃት አደረገች። ያንን ማድረግ ነበር ደስታ የሚሰጣት። እኔን ማንበርከክ፣ መግረፍ፣ ማሸማቀቅ ነበር የደስታዋ ምንጭ።
ሁልጊዜም ስትተኛ የቢራ ጠርሙስ ከጎኗ አድርጋ ነው። ከተነሳባት አናቴን በጠርሙስ ትበረቅሰዋለች።
ስቃዩ ሲበዛብኝ መቻልና መላመድ ጀመርኩ። ይህ ይበልጥ አናደዳት።
ጠርሙሱን ትታ በመዶሻ ጀርባዬን ትወግረው ጀመር። ከዚያ ደግሞ ቢላ ይዛ በስለቱ ታስፈራራኛለች። በርካታ ጊዜያት ከሞት አፋፍ ነው የተመለስኩት። በፈላ ውኃ ሦስተኛ ደረጃ ቃጠሎ አድርሳብኝ ታውቃለች።
• ታዋቂ ኢትዮጵያዊያን አርቲስቶች ለመዋብ ምን ያህል ይከፍላሉ?
ከዚህ ቀጥሎ ልትገድለኝ እንደምትችል እርግጠኛ እየሆንኩ መጣሁ።
ለፖሊስ ለምን አላመለከትኩም?
ይህ ሁሉ ሲሆን ለፖሊስ ሪፖርት አላደረኩም። አንድም ልጆቼ ላይ የከፋ አደጋ ታደርሳለች በሚል፣ አንድም ትበቀለኛለች በሚል...
አደጋ አድርሳብኝ ሆስፒታል በወሰደችኝ ቁጥር አደጋውን ራሴ ላይ እንዳደረስኩ እንድናገር ታስፈራራኝ ነበር።
ጎረቤቶቻችን የድረሱልኝ ጥሪዬን ሰምተው መጥተው ያውቃሉ። ኾኖም ፖሊስ ጋ እንዳይደውሉ እየዋሸሁ አሳስታቸው ነበር። በቡጢ ነርታኝ ፊቴ ሲበልዝ ሜካፕ ቀባብታ ታጠፋዋለች።
ከሷ ጋ በነበርኩበት ወቅት በፍርሃትና ታደርስብኝ በነበረ የምግብ ቅጣት የተነሳ በድምሩ 30 ኪሎ ቀነስኩ። ሆስፒታል ወሰደችኝ። ከዚህ በኋላ ምግብ ለ10 ቀናት እንኳ በተገቢው ሁኔታ ባልመገብ ልሞት እንደምችል ነገሩኝ።
ጆርዳናን እንዴት ተገላገልኳት?
በ2018 ነገሮች መቋጫ አገኙ።
ወለል ላይ አስተኝታ እየደበደበችኝ ነበር። ፖሊስ ደረሰልኝ።
ፖሊስ ቤታችን ውስጥ በመጣበት ጊዜ የመጣው ይምጣ ብዬ ያደረገችኝ ዘከዘኩ። ፊቴ በላልዞና አባብጦ ነበር።
በዚያ ወቅት ፖሊስ ባይደርስልኝ ኖሮ የሕይወቴ ፍጻሜ ሊሆን ይችል ነበር።
• ወላጆች ለልጆቻቸው የሚመኟቸው ኢትዮጵያዊ መምህር
• ሴቶችን ከመንቀሳቀስ የሚያግደው መተግበሪያ ሊመረመር ነው
ፖሊሱ የሚያየወን ማመን ነው ያቃተው።
ያን ሁሉ ታደርግ የነበረው በቅናት ተነሳስታ እንደሆነ ነው የገባኝ። እኔ ከቤተሰቤ ጋር ቅርብ ነበርኩ። ጓደኞቼም ጋር ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። ከሁሉም ነገር ቀስ እያለች ነጠለችኝ። የሷ ብቻ አደረገችኝ።
ለነገሩ በአንድ ወቅት አፍ አውጥታ "ሕይወትህን ገሀነም ማድረግ ነው ፍላጎቴ" ብላኝ ነበር።
ምክር ለወንዶች
ብዙ ወንዶች የቤት ውስጥ ጥቃት ሲደርስባቸው ለመናገር አይደፍሩም። ያሳፍራቸዋል። እኔም እንደዚያ ነበርኩ።
በየቀኑ 'አንተ ደደብ፣ አንተ ደንቆሮ፣ አንተ ፈሪ፣ አንተ ልክስክስ...' እያለች ተሰድበኝ ነበር።
ጆርዳና ባደረሰችብኝ ነገር አንድም ጊዜ ተጸጽታ አታውቅም። በጣም ያናደዳት እኔ ያደረሰችብኝን ለፖሊስ መናገሬና እሷ በቁጥጥር ሥር መዋሏ ነው።
ለፍርድ ቤት ጥፋተኛ እንደሆነች አምናለች። ያን ያደረገችው ግን ፍርድ እንዲቀልላት ብቻ ነው።
የቤት ውስጥ ጥቃት የሚያደርሱ ሴቶች ያን ለምን እንደሚያደርጉ ሳስበው ሱስ መሰለኝ የሚሆንባቸው። ወንድ ጓደኛቸውን ሲያሰቃዩ ልዩ ደስታን ይጎናጸፋሉ። ነገሩ ልክ እንደ ሲጋራ፣ እንደ ኮኬይን ሱስ ነው...
ትልቁ ጥፋት የቤት ውስጥ ጥቃት ከዛሬ ነገ ይቆማል ብሎ ማሰብ ነው። ያ ነው ትልቁ ስህተት።
ጆርዳና በመጨረሻ በ7 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ፍርድ ቤት ሲወስን በመጨረሻም እንባው ታበሰ።