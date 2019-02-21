ትራምፕ አይኤስን ተቀላቅላ የነበረችውን አሜሪካዊት አላስገባም አሉ
ዶናልድ ትራምፕ አይኤስን ተቀላቅላ የነበረችውም አሜሪካዊት ተመልሳ ሀገሯን መርገጥ እንደማትችል ተናገሩ። ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ገፃቸዉ እንዳስነበቡት፣ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክል ፖምፒዮን፣ ሆዳ ሙታና የተባለችውን አሜሪካዊት ሀገሯ ተመልሳ እንዳትገባ ትእዛዝ አስተላልፈዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በበኩላቸው የ24 አመቷ ወጣት አሜሪካዊት እንዳልሆነች እና አሜሪካም እንደማትገባ ቀድመው ተናግረው ነበር።
ነገር ግን ቤተሰቦቿ እና ጠበቃዋ ወጣቷ አሜሪካዊት እንደሆነች ይናገራሉ።
ሆዳ ሙታና አላባማ በምትባለዉ የአሜሪካ ግዛት አድጋ አይኤስን ልትቀላቀል ወደ ሶሪያ ያቀናችው በ20 አመቷ ነበር። በወቅቱ ቤተሰቦቿን ወደ ቱርክ ሃገር ለከፍተኛ ትምህርት እንደምትሄድ ነበር የነገረቻቸው።
ሁኔታው ዜግነቷን ከተነጠቀችው የእንግሊዝ ተወላጅ ሸሚማ ቤገም ጋር ተመሳሳይነት አለው።
• •አይኤስን የተቀላቀለችው ተማሪ ወደ እንግሊዝ መመለስ እፈልጋለሁ እያለች ነው
• አይ ኤስን ተቀላቅላ የነበረችው እንግሊዛዊት ዜግነቷን ልትነጠቅ ነው
• "የኖርዌይ ፓስፖርቴን መልሼ ኢትዮጵያዊ መሆን እችላለሁ" አቶ ሌንጮ ለታ
ወደ እንግሊዝ መመለስ እንደምትፈልግ ያሳወቀችው ሸሚማ ቤገም ለንደንን ለቅቃ የእስላማዊ ቡድኑን ልትቀላቀል ያቀናችዉ እኤአ በ2015 ነበር።
በቅርቡ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በመጨረሻው ከአይኤስ ጋር በተደረገው ውጊያ የተማረኩትን ተዋጊዎች፣ እንግሊዝን እና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት እንዲወስዷቸዉ እና ለፍርድ እንዲያቀርቧቸዉ ተናግረው ነበር።
የሆዳ ሙታና ቤተሰብ ጠበቃ፣ ሀሰን ሺብሊ፣ ትራምፕ የአውሮፓ ሀገራትን ዜጎቻቸውን መልሰው እንዲወስዱ ተናግረው "በአሜሪካ ዜጎች ላይ ግን ለመቀለድ እየሞከሩ ነው" ብለዋል።
አክለውም "የትራምፕ አስተዳደር ዜጎችን በተሳሳተ መንገድ ዜግነታቸውን ለመንጠቅ እየሞከረ ነው" በማለት ለኤቢሲ ኒውስ ተናግረዋል።
"ሆዳ ሙታና ህጋዊ የሆነ የአሜሪካ ፓስፖርት ያላት ዜጋ ናት። የተወለደችው በኒው ጀርዚ እኤአ በ1994 አባቷ የዲፕሎማትነትን ስራቸውን ካቋረጠ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነው።"
በመቀጠል ጠበቃዋ ሲናገር ፍትሀዊ የሆነ የፍርድ ስርዓት እንደምትፈልግና እስርም ከተፈረደባት ለመቀበል ዝግጁ እንደሆነች ተናግሯል።
ነገር ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ፖፒዮ "ወጣቷ ህጋዊ የሆነ ፓስፖርትም ሆነ ፓስፖርት የማግኘት መብትም የላትም" ብለዋል።
• ፓስፖርት፡ የሰዎችን እንቅስቃሴ የወሰነ ሰነድ
ሆዳ ሙታና አሜሪካዊት አይደለችም፤ ወደ አሜሪካም አትገባም" በማለት ጨምረው አቋማቸዉን ገልፀዋል።
ሆዳ ሙታና የአሜሪካ ፓሰፖርት ወደ ቱርክ ከመሄዷ በፊት አመልክታ እንደተሰጣት ለኒው ዮርክ ታይምስ ተናግራለች። ሶሪያ ከደረሰችም በኋላ ከሌሎች ሶስት ሴቶች ጋር የአሜሪካን ጨምሮ ሌሎች የምዕራብ ሀገራትን ፓስፖርቶች ሲያቃጥሉ በትዊተር ገፅዋ ምስል ለቅቃ ነበር።
አስከትሎም የማህበራዊ ሚዲያ ገፆችዋ ላይ የእስላማዊ ታጣቂዎች አሜሪካውያንን እንዲገድሉ ገፋፍታለች። .
ተንታኞች እንደሚሉት የአሜሪካ መንግስት መልስ አባትዋ የየመን ዲፕሎማት መሆኑ ላይ አመዝኗል። በአሜሪካ ከውጪ ሀገር ዲፕሎማቶች የሚወለዱ ልጆች ወዲያው የአሜሪካ ዜግነት አይሰጣቸውም ምክንያቱ ደግሞ በአሜሪካ ህግ ስር ስላልሆኑ ነው።
ሆኖም ግን ጠበቃዋ ሁዳ ሙታና ስትወለድ አባትዋ የዲፕሎማትነት ሥራቸውን አቁመው እንደነበር ይናገራል።
• "ፓስፖርት መስጠት አልተከለከለም" የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳዮች ተቋም
የ18 ወር ወንድ ልጅ ያላት ሆዳ ሙታና አይኤስን መቀላቀልዋ እንደሚቆጫት እና በማህበራዊ ሚዲያ የእስላማዊ ቡድኑን እና አላማውን ለማስተዋወቅዋ ይቅርታ ጠይቃለች።
ሆዳ ከኤቢሲ ኒውስ ጋር ባደረገችው ቆይታ " ምኞቴ ይህን ድርጊቴን ሙሉ ለሙሉ መሰረዝ ብችል የሚል ነው። ይፀፅተኛል። አሜሪካ እንደ አደጋ እንደማታየኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንደማንኛውም ሰው አንዴ የተሳሳትኩ ነኝ። ዳግም እንደማልሳሳት ተስፋ አደርጋለሁ።"
ሆዳ ባሁኑ ወቅት በሰሜን ሶሪያ፣ በኩርዲሽ ሀይሎች ተማርካ በስራቸው በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ትገኛለች።