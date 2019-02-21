ሳምሰንግ እንደ መጽሐፍ የሚገለጥ ስልክ አመረተ
የሳምሰንግ አዲሱ ምርት ዋጋው ከ50ሺህ ብር በላይ ነው። የተንቀሳቃሽ ስልክ አምራቹ ሳምሰንግ ሦስት በዓይነታቸው ልዩ ያላቸውን የስልክ ናሙናዎች ይፋ አድርጓል።
ከነዚህ ውስጥ አነጋጋሪ የሆነው እንደ መጽሐፍ ይገለጣል የተባለለት ስልክ ነው። በሁለት ወር ውስጥ ለገበያ ይቀርባል ተብሏል።
በኅዳር 2010 "ጋላክሲ ኤስ" ምርቶችን ለገበያ ማቅረብ የጀመረው ሳምሰንግ 10ኛው ኤስ ሰፊ ገበያ ያስገኝልኛል ሲል ተልሞ ነው የተነሳው።
ከዚሁ ታጣፊ ስልክ ጋር አብሮ የቀረበው "ጋላክሲ ኤስ10 5ጂ" ታጣፊ ያልሆነ ቢሆንም ፈጣን ኢንተርኔንትን ለመጠቀም ግብ አድርጎ የተፈበረከ ነው ተብሏል።
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ከነዚህ በኤስ10 ስም ከሚቀርቡ ሦስት ምርቶች አንዱ ደግሞ በዋጋ ደረጃ የደንበኞችን ኪስ የማይጎዳ እንዲሆን ታስቧል።
የሳምሰንግ የመጨረሻ ምርት የነበረው 'ኤስ-9" በዋጋው መናር ምክንያት ሽያጩ ከተጠበቀው በታች ስለነበረ ድርጅቱ ትምህርት ወስጃለሁ ብሏል።
ይህ እንደ መጽሐፍ ይገለጣል የተባለለት ቅንጡ ስልክ የሁለት መጠነኛ ስልኮች ስፋት ሲኖረው ወደ ጎን 18.5 ሴ.ሜ ይረዝማል።
ሲዘረጋም ታብሌት እንጂ ስልክ አይመስልም። ዋናው አገልግሎቱ ደንበኞች በአንድ ጊዜ ሦስት መተግበሪያዎችን መጠቀም እንዲችሉ ነው።
አንድ ሰው በዚህ ታጣፊ ስልክ ዩቲዩብ ቪዲዮ እያየ፣ ማየቱን ሳያቋርጥ ስለፊልሙ ከወዳጁ ጋር በአጭር መልዕክት እየተላላከ ከጎን ሌላ ተጨማሪ መተግበሪያን ከፍቶ ያሻውን ማድረግ ያስችለዋል።
ይህ ታጣፊ ስልክ 6 ካሜራዎች ሲኖሩት ሦስቱ ከጀርባ፣ ሁለት ከጎን አንድ ደግሞ ከፊት ለፊት ይገኛሉ። ይህም ስልኩን በየትኛውም ሁኔታ ይዞ ፎቶ ማንሳት ያስችላል ተብሏል።
ከዚህም ባሻገር አንድን ምሥል አቅርቦና አርቆ ፎቶ ለማንሳት የሚያስችሉ መተግበሪያ ቁልፎች ተዘጋጅተውለታል።
ሳምሰንግ "ኤስ 10" ገመድ አልባ ቻርጀር ስላለው አብረው የሚሸጡትን የጆሮ ማዳመጫዎችንና ሌሎች ባትሪ የሚሹ ቁሶችን ቻርጅ ማድረግ ይችላል።
ይህ ስልክ ዋጋው በብር እስከ 56 ሺህ ይጠጋል። ቁርጥ ያለው ዋጋው በዶላር 1ሺህ 9መቶ 80 እንደሆነ ሲነገር በአዳራሹ የነበሩ ታዳሚዎችን አስደንግጧል።