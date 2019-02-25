መጠጥ የ130 ሰው ህይወት ቀጠፈ
በሻይ ቅጠል ልማት ላይ የሚሠሩ ሕንዳዉያን ባለፈዉ ሀሙስ ለደስታ ብለዉ የተጎነጩት አልኮል ህይወታቸዉን አሳጥቷቸዋል።
እቅዳቸዉ የተለያየ መጠን ያለዉ የታሸገ አልኮል ገዝተዉ ከጓደኞቻቸዉ ጋር መደሰት ነበር።
አልኮሉ የተመረዘ በመሆኑ ግን ከጠጡት ሰዎች መካከል ቢያንስ 130 የሚሆኑት እስከ ትናንት እሁድ ድረስ በተለያዩ ሆስፒታሎች እርዳታ ቢደረግላቸዉም መትረፍ አልቻሉም።
ቢቢሲ ጎላግሃት ሆስፒታል ሲታከም ያገኘዉ ተጎጅ እንደሚናገረዉ፤ መጀመሪያ ምንም የተለየ ስሜት አልነበረዉም። ከደቂቃዎች በኋላ ግን የራስ ምታቱ እየጨመረ በመምጣቱ ለመተኛትም ሆነ ለመመገብ ከተቸገረ በኋላ ራሱን ስቷል።
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በዛው ሆስፒታል የሚሰሩት ዶ/ር ራቱል ቦርዶሎይ እንተናገሩት፤ ተጎጂዎቹ ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ከፍተኛ ማስመለስ፣ የደረት ህመም እና የመተንፈስ ችግር ገጥሟቸዉ ነበር።
አብዛኛዎቹ ተጎድተዉ ስለነበርና አልኮሉ መርዛማ ስለሆነ ማትረፍ አልተቻለም። ጉዳዩ በተከሰተበት ሰሜናዊ ሕንድ እስካሁን ከሞቱት 130 ሰዎች በተጨማሪ 200 ሰዎችም በዚሁ የተመረዘ አልኮል ሳቢያ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸዉ ይገኛል።
የተመረዘውን አልኮሉን አሰራጭተዋል የተባሉ ግለሰቦችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ገልጿል።
ከ2011 ወዲህ ይህን ያህል ሰዉ በተመረዘ አልኮል ምክንያት ሲሞት ለመጀመሪያ ጊዜ ነዉ። በ2011 ዌስት ቤንጋል በተባለዉ የሕንድ ግዛት ውስጥ በተመሳሳይ ክስተት 170 ሰዎች መሞታቸዉ ይታወሳል።