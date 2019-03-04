'ቶርኔዶ' የተሰኘው አውሎ ንፋስ በአሜሪካ አላባማ ግዛት 23 ሰዎችን ገደለ
በአላባማ ግዛት ሊ ከተማ አቅራቢያ በተነሳ አውሎ ንፋስ በርካታ ቤቶችን ወደፍርስራሽነት ቀይሮ የ23 ሰዎችን ህይወት ደግሞ ቀጥፏል ነው የተባለው።
አብዛኛዎቹ ነዋሪዎችም በአውሎ ንፋሱ ከፍኛ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ህክምና መስጫ ተቋማት ተወስደዋል።
የምስራቅ አላባማ የህክምና ማዕከል ከ40 በላይ ተጎጅዎችን እያከመ ሲሆን ከጉዳቱ አንጻር በቀጣይም ሌሎች እንደሚመጡ እጠብቃለሁ ብሏል።
የከተማዋ አስተዳዳሪ ኬይ አይቬ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልዕክት ነዋርዎች ጥንቃቄ አድርጉ ከዚህም በላይ ጉዳት ሊኖር ይችላል ብለዋል።
የአሜሪካ ብሄራዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ አገልግሎት መስሪያ ቤት እንደገለጸው ደግሞ በመጀመሪያው የአውሎ ነፋሱ ጥቃት የነፋሱ ፍጥነት በሰአት እስከ 266ኪ/ሜ የሚሸፍን ነው።
አደጋውን አስከፊ ያደረገው ደግሞ በአውሎ ነፋሱ የፈራረሱ ቤቶች በነፋሱ እየተጠረጉ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተጨማሪ ጉዳት ማድረሳቸው ነው ተብሏል።
•የማንነት ጥያቄዎች የጎሉበት የአማራ ክልል ከተሞች ሰልፍ
በአውሎ ነፋሱ 4000 የመብራት ደንበኞች አገልግሎታቸው የተቋረጠ ሲሆን 2000 የሚሆኑት ሊ ከተማ መሆናቸው ተረጋግጧል።
የችግሩን ሁኔታ የሚያጠኑ ሶስት ቡድኖችን ዛሬ ወደስፍራው እንደሚልክ የአሜሪካ ብሄራዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ አገልግሎት መስሪያ ቤት አስታውቋል።