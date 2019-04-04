የቤተሰቦቹን መሬት ለማስመለስ ሕግ ያጠናው ኡጋንዳዊ ወጣት
ኡጋንዳዊው ጆርዳን ኪኒዬራ አባቱ በፍርድ ቤት ክርክር ተረተው መሬታቸውን ሲነጠቁ የስድስት ዓመት ብላቴና ነበር። ይህ ቁጭት ግን በተሸናፊነት እንዲቀመጥ አላደረገውም፤ 18 ዓመት ሙሉ በትምህርት ዓለም ውስጥ ቆይቶ፣ የሕግ ትምህርቱን ተከታትሎ፣ ከ23 ዓመት በኋላ አባቱ የተነጠቁትን መሬት አስመልሷል።
ሰኞ ዕለት ከፍተኛው ፍርድ ቤት የመጨረሻ ያለውን ውሳኔውን ሲሰጥ ቤተሰቦቹ ከ23 ዓመት በፊት ፍትህ ተዛብቶ የተነጠቁትን መሬት መልሰው ማግኘት ችለዋል።
ኪኒዬራ ለቢቢሲ ሲናገር በስድስት ዓመቱ ቤተሰቦቹ መሬታቸውን ሲያጡ የእርሱ "ሕይወቴ ተለወጠ" ብሏል።
• በአፋር ክልል በተፈጸመ ጥቃት የሰው ህይወት መጥፋቱ ተሰማ
• ወንዶች ከሴቶች በበለጠ ለምን እራሳቸውን ያጠፋሉ?
"ጠበቃ ለመሆን ወሰንኩ። ነገር ግን አብዛኛው ለውሳኔዬ የረዳኝ ነገር እያየሁ ያደግኩት ነገር፣ ቤተሰቦቼ ያለፉበት የፍርድ ቤት ውጣ ውረድ፣ ተስፋ መቁረጥና አጋጣሚዎች ናቸው።"
እ.ኤ.አ በ1996 አባቱ በጎረቤቶቻቸው የመሬት ይገባኛል ጥያቄ ተነስቶባቸው ፍርድ ቤት ቀረቡ፤ ከዚያም የፍርድ ሂደቱ ለሁለት አስር ዓመታት ዘለቀ።
"አባቴ ጡረታ ወጥቷል፤ ስለዚህ ሕይወቱ ከእጅ ወደ አፍ ነው። በጣም ተስፋ ቆርጧል። በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሲሆንና ምንም ማድረግ ሳይችል ሲቀር አንዳች ልብ የሚነካና የሚረብሽ ነገር አለው ። ያ ነው ይበልጥ ያነሳሳኝ" ይላል።
ኪኒዬራ ለቢቢሲ እንዳለው ለአባቱ እርሱ ደስተኛ ነው፤ አባቱ ላለፉት 23 ዓመታት መሬታቸው ጦሙን አድሮ አንዲት ጭራሮ ማቆም ሳይችሉ ኖረው ነበር።
"የዘገየ ፍትህ ከተከለከለ ፍትህ ጋር አንድ ነው። አባቴ የ82 ዓመት ሽማግሌ ሲሆን አሁን ማረስ አይችልም። ነገር ግን ልጆቹ ከዚህ መቀጠል ይችላሉ"
በኡጋንዳ የመሬት ክርክር የተለመደ ነው። እንደ የሕግ አማካሪ ቡድኑ ናማቱቲ ከሆነ በሀገሪቱ ግምሽ ያህሉ ባለይዞታዎች የመሬት እሰጥ አገባ ክርክር አለባቸው።
ኪኒዬራ ለቢቢሲ እንዳረጋገጠው ከቀያቸው ተፈናቅለውና ለረጅም አመታት በመጠለያ ጣቢያዎች ኖረው የሚመለሱ በርካታ ኡጋንዳውያን ራሳቸውን የመሬት ክርክር ውስጥ ያገኙታል። እርሱም በሙያው በርካታ ግለሰቦችን እያገዘ ነው።