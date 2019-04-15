ተመራማሪዎች በጦጣ አእምሮ ውስጥ የሰው ልጅ ዘረ መል አስቀመጡ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

ቻይናውያን ተመራማሪዎች በጦጣ አእምሮ ውስጥ የሰው ልጅ ዘረ መል አስቀመጡ

  • 15 ኤፕረል 2019

ተያያዥ ርዕሶች