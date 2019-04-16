የመይሳው ካሳ የልጅ ልጆች

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16 ኤፕረል 2019
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ተመራማሪዎች በጦጣ አእምሮ ውስጥ የሰው ልጅ ዘረ መል አስቀመጡ
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"ሐዘኑ አንደበቴን ሰብሮታል፤ አእምሮዬን አቃውሶታል" የካፒቴን ያሬድ አባት ዶ/ር ጌታቸው ተሰማ
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ሁለት ኃይማኖት አንድ ትዳር!
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