"የአደገኛ ግለሰቦች" የፌስቡክ ገጽ መዘጋት ጀመረ
"አደገኛ ግለሰቦች" ያላቸውን በርካታ ታዋቂ ሰዎች ገጽ ማገድ መጀመሩን ፌስቡክ አስታወቀ።
የማህበራዊ ሚዲያው የሴራ (ኮንስፓይረሲ) ድረ ገጽ የሆነውን 'ኢንፎዋርስ' አቅራቢ አሌክስ ጆንስ፣ የእንግሊዙ ድርገጽ አርታኢ ፖል ጆሴፍ እና የቀድሞው 'የበሬይትባርት' አርታኢ ሚሎ ይአኖፓውሎስን በጥላቻ ንግግር ከሷቸዋል።
የጸረ አይሁድ መልዕክቶችን ያስተላለፈውና 'የኔሽን ኦፍ ኢስላም' መሪ የሆነው ሉዊስ ፋራካሃንም ከታገዱት መካከል ነው።
• ፌስቡክ የጽንፈኛ አመለካከት አራማጆችን ሊያግድ ነው
• እነ ፌስቡክ ግላዊ መረጃዎትን ያለአግባብ እንደሚጠቀሙበት ያውቃሉ?
በእንግሊዝ እንደሚገኘው ብሪቴይን ፈርስት አይነት ጸረ እስልምና ቡድኖችንም ፌስቡክ አግዷል። የአሁኑ እርምጃ በፌስቡክ በሚተዳደረው ኢንስታግራም በተባለው ገጽም ተግራዊ ተደርጓል።
"በየትኛውም ርዕዮተ ዓለም ውስጥ ይሁን ግለሰቦችም ሆነ ቡድኖች ጥቃትንና ጥላቻን የሚሰብኩ ወይንም የሚደግፉ ከሆነ ሁሌም እናግዳቸዋልን" ሲል ኩባንያው በመግለጫው አስታውቋል።
"ይህህን የሚጥሱትን ለመለየት የሚደረገው ፍተሻ በጥልቀት የሚካሄድ ሲሆን በዚህ መሠረት ነው እገዳው የተከናወነው" ብሏል።
እገዳ ከተጣለባቸው መካከል የነጭን የበላይነት የሚያቀነቅነው ፖል ኔህለን እና ጸረ እስልምና አስተሳሰቦችን በማራመድ ከፍተኛ ተከታይ ያላት ላውራ ሉመር ይገኙበታል።
ሉመር ከወራት በፊት ኒው ዮርክ በሚገኘው የትዊተር መሥሪያ ቤት እጆቿን በካቴና አስራ በመገኘት ከማህበራዊ ሚዲያው መታገዷን ተቃውማለች።
ሆኖም ፌስቡክ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ማስጠንቂያ መስጠቱ ግለሰቦቹም ሆነ ቡድኖቹ ተከታዮቻቸው በሌላ ማህበራዊ ሚዲያ እንዲያገኟቸው ዕድል ይሰጣል በሚል ቅሬታ ቀርቦበታል።