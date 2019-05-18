የአትሌቲክስ ቡድን ሀኪም 177 አትሌቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃት አድርሷል ተባለ
አሜሪካ፣ 'ኦሀዮ ስቴት ዩኒቨርስቲ' ውስጥ የሚገኝ የአትሌቲክስ ቡድን ሀኪም 177 አትሌቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃት ማድረሱ ተገለጸ።
ዩኒቨርስቲው ባደረገው ምርመራ፤ ሀኪሙ እንደጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ከ1979 እስከ 1997 177 ወንድ ተማሪዎች ላይ ወሲባዊ ጥቃት ማድረሱ ተረጋግጧል።
ዶክተሩ 1998 ላይ በጡረታ ከሥራ ከተገለለ በኋላ 2005 ላይ ራሱን አጥፍቷል።
ሀኪሙ ተማሪዎችን ይጎነትል ነበር፤ በ16 አይነት ዘርፍ ያሰለጥናቸው ለነበሩ አትሌቶች "ምርመራ አደርጋለሁ" በሚል ሽፋንም ጥቃት ያደረስም ነበር ተብሏል።
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የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ ለተቋሙ ቢያስታውቁም አንዳችም እርምጃ አልተወሰደም።
ምርመራውን ያደረጉት ግለሰቦች ይፋ ባደረጉት ሪፖርት፤ ሀኪሙ በዩኒቨርስቲው የመታጠቢያ ክፍል፣ የፈተና ክፍልና ሌሎችም ቦታዎች ጥቃት ያደርስ እንደነበር ተመልክቷል።
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ብዙ አትሌቶች "አላስፈላጊ የመራቢያ አካል ምርመራ ተደርጎብናል" በማለት ለተቋሙ አሳውቀው ነበር። ይደርስባቸው የነበረው ጥቃት የአደባባይ ሚስጥር ቢሆንም ዩኒቨርስቲው ሀኪሙ ላይ እርምጃ አልወሰደም።
የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት ማይክል ድሬክ "በተፈጠረው ነገር አዝነናል" ብለዋል።
ፕሬዘዳንቱ ወሲባዊ ጥቃቱ የደረሰው ከሀያ ዓመታት በፊት በመሆኑ የዩኒቨርስቲውን ነባራዊ ሁኔታ አያሳይም ብለዋል። ሆኖም የዩኒቨርስቲው የቀድሞ ተማሪዎች ክስ ያቀረቡ ሲሆን፤ ተቋሙ ለደረሰው ጥቃት ኃላፊነት እንዲወስድ ጠይቀዋል።
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የቀድሞው የኦሀዮ ስቴት ዋናተኛ ኬንት ኪልጎር "የብዙዎች ህልም ተቀጭቷል። በደረሰብን ጉዳት ሳቢያ ሰው ለማመን እንቸገራለን። ልጆቻችንን አብዝተን ስለምንቆጣጠርም ከልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነት የሻከረ ነው" ብለዋል።