የኤርትራ 28ኛ ዓመት ነፃነት ከየት ወደየት?
ኤርትራ ከጣልያንና ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ከወጣች በኋላ በተባበሩት መንግሥት ድርጅት ተልዕኮ መሰረት በ1946 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትዋሃድ ተደረገች። በወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት አፄ ኃይለሥላሴ ፌዴሬሽኑን አለመፈለግ ብቻ ሳይሆን እንዲፈርስ አደረጉት።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትንም ሳያማክሩ እንዲሁም የኤርትራ ፓርላማ ይሁንታ ሳይገኝበት ፌዴሬሽኑ መፍረሱ በኤርትራውያን ዘንድ ቅሬታን እንዲሁም ለትጥቅ ትግሉ መነሻ ሆነ። መስከረም 1953 ዓ.ም የትጥቅ ትግሉ ሀ ተብሎ ተጀመረ።
የትጥቅ ትግሉ ውጤት
በትጥቅ ትግሉ የመጀመሪያ አስር አመታት የነበሩት ጥቂት ታጋዮች ሲሆኑ ቀስበቀስ እያደገ ሲመጣ በተፈጠረ መከፋፈል በኢሳያስ አፈወርቂ የሚመሩ ጥቂት ታጋዮች ከተሐኤ (ጀብሃ) ተገንጥለው ህዝባዊ ሓይሊታት' (ሻዕቢያ) የተሰኘ ቡድን አቋቋሙ።
በወቅቱም ሁለቱም ቡድኖች በሰው ኃይልና ልምድ በመጠናከራቸው፤ የታጋይነት መንፈስና የአመራር ብስለት ተጣምረው አብዛኞቹን የኤርትራ ከተሞች ነጻ ማውጣት ችለው ነበር።
ነገር ግን በ1974 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግሥት ሁለገብ ዘመቻ ያካሂዳል፤ የታሪክ ተንታኞች እንደሚሉት ደርግ እንደ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ከፍተኛ ኃይል አሰልፎ እንደማያውቅ ነው። በዚህም የአየር፣ የምድርና የባህር ኃይሉን ነበር በጋራ ያሰለፈው። ይህንንም ተከትሎ ሁለቱም ቡድኖች ከተቆጣጠርዋቸው የኤርትራ ከተሞች ወደ ሳህልና ባርካ በረሃዎች ተገፉ።
የደርግ መንግሥት በከፍተኛ ዘመቻ ሻዕቢያም ሆነ ጀብሃ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ቢያደርስም ሁለቱን ቡድኖች ለማጥፋት አልቻለም።
•ታዋቂዎቹ ኤርትራዊያን በሙዚቃቸው ምክንያት ይቅርታ ጠየቁ
ሻዕቢያ ለኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ ለአለም ማህበረሰብ የኤርትራ ህዝብ በህጋዊ መንገድ የራሱን ዕድል በራስ እንዲወስን ጥሪ ቢያቀርብም ከደርግ በኋላ ተቀባይነት አላገኘም።
ኤርትራ በነፃነት ማግስት
ትግሉ ቀጥሎም በ1983 ዓ.ም የደርግ ሰራዊት የተደመሰሰ ሲሆን፤ ሻዕቢያ አስመራን እንዲሁም አጋሩ ህወሐት አዲስአበባን መቆጣጠር ቻሉ። በወቅቱም አዲስ አበባ ላይ የሽግግር መንግሥት ሲቋቋም ኢሳይያስ አፈወርቂ በታዛቢነት ተገኝተው ነበር።
•ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በአዲስ አበባና ሃዋሳ ጉብኝት ያደርጋሉ
የኤርትራ መንግሥትም ህዝበ ውሳኔ በማካሄድ በ98.9 % ኤርትራ በነፃ ሃገርነት ከአለም ሃገሮች ተርታ ተመደበች።
ለሶስት አስርት አመታት መራራ ትግል ሲያካሂድ የቆየው የኤርትራ ህዝብ በልጆቹ ድል ተደስቶ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተቋቁሞ በሰላምም ለአገሩ አስተዋፅኦ ለማድረግ ተስፋን ሰነቀ። በየውጭ ሃገራቱ ይኖሩ የነበሩ ኤርትራውያንም በአዲስ ተስፋና መንፈስ ያላቸውን ሃብት ሰብስበው ወደ ሃገራቸው መትመም ጀመሩ። ነገር ግን ያልተሰበው ሆኖ ጊዜያዊው መንግሥት ከዘረጋቸው የህግ ማእቀፎች እና ፖሊሲዎች ጋር መስማማት ስላልቻሉ ወደየመጡበት መመለስ ጀመሩ።
ብዙዎቹ ያልጠበቁት ነገር ሆኖ ተስፋ ቢቆርጡም በሽግግር ወቅት እንደዚህ አይነት እንቅፋቶች የተለመዱ ናቸው እና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እስኪቋቋም በትግስት እንጠብቅ ያሉና በተስፋ መኖርን የመረጡትም ብዙ ናቸው።
ከነፃነት በኋላ የኤርትራ መንግሥትም ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የነበራቸው ግንኙነት ጠንካራ ስለነበረ የሁለቱ ኃገራት ንግድ መሳለጥም ለኤርትራ ህዝብ አንድ ተስፋ ነበር። ብዙ ሳይቆይ በዚህ ተስፋቸው ላይ ውሃ ተቸለሰ፤ በቀጣይም ከጂቡቲ፣ ከየመን እንዲሁም ከሱዳን ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቷ የጦርነት አዙሪት ውስጥ እንደከተታቸው ተሰማቸው። እንዲሁም በጦርነት የወደመች ኃገራቸውን እንገነባነለን ብለው 18 ወራት የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ሲያገለግሉ የነበሩ ወጣቶች መሞትና በከንቱ መባከን ለኤርትራ ህዝብ እጅግ ያስደነገጠ ክስተት ነበር።
በ1994 3ኛውን ድርጅታዊ ጉባኤ ያካሄደው ሻዕቢያ ኃገራዊ ሸንጎ አቋቁሞ የሀገሪትዋ ህገ መንግስት የሚነድፍ ኮሚሽን ማቋቋሙ ጋር ተያይዞ፤ ህዝቡ ህገ መንግስት ተረቆ የፖለቲካ ድርጅቶች ተወዳድረው ፖለቲካዊ ስልጣን የሚጨብጡበት ስርዓት ይገነባል የሚል ተስፋን አንግበው ነበር።
በ1991 ዓ.ም ኢትዮጵያና ኤርትራ በድምበር ምክንያት ወደ ጦርነት ገብተው ከመቶ ሺዎች በላይ ህይወታቸውን ማጣታቸው የብዙ ኤርትራውያንን ተስፋ ያጨለመ ነው።
ምንም እንኳን ጦርነቱ ተቋጭቶ አልጀርስ ላይ ስምምነት ቢፈረምም ሁለቱ ኃገራት ወደ ሰላም መምጣት አልቻሉም።
ከጦርነቱ በኋላም ፕሮፌሰር በረከት ኃብተ ስላሴን ጨምሮ የኤርትራ ልኂቃን 'ጂ-13' የሚባለው ቡድን በርሊን ላይ በመሰባሰብ የኤርትራን መጪ ዕጣ ፈንታ በተመለከተ ኃሳቦቻቸውን በደብዳቤ ወደ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቢልኩም ፍሬ አላፈራም።
ከዚህም በተጨማሪ ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናትን ጨምሮ ወታደራዊ አመራሮች፣ ጀኔራሎችንና ነባር ታጋዮች የወከለው 'ጂ-15 የተሰኘው ቡድን በኢትዮጵያና በኤርትራ የተደረገውን ጦርነት ጨምሮ በተለያየ ጉዳዮች ለመመካከር ከፕሬዚዳንቱ ጋር ስብሰባ እንዲደረግ ጠየቁ። ፕሬዚዳንቱ ምንም ምላሽ ሳይሰጧቸው በኤርትራ ቴሌቪዥን በኩል የቡድኑን ስም የሚያጠለሹ ፕሮፓጋንዳዎች መነዛት ተጀመሩ። በሌላ በኩል ደግሞ የግል ጋዜጦች የነሱን ሃሳብ ደግፈው መፃፍ ጀመሩ። መጨረሻም አላማረም በኃገር ክህደት ተወንጅለው ቡድኑ ብቻ ሳይሆን የነሱን ኃሳብ የደገፉ ጋዜጠኞች ታሰሩ፤ ጋዜጦቹም ተዘጉ።
እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤትም አልቀረቡም፤ ያሉበትም አይታወቅም። በተለያዩ ጊዜያት ጠባቂዎቻቸው የነበሩና ከኤርትራ የወጡ ሰዎች አብዛኞቹ እስረኞች በበሽታና በንፁህ አየር እጦት ምክንያት እንደሞቱ ቢናገሩም የኤርትራ መንግሥት ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ምላሽ ሳይሰጥ ቆይቷል።
ከጥቂት አመታት በፊት ግን የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳልህ ከአንድ የፈረንሳይ ሚድያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ''ሁሉም በህይወት አሉ። ጤንነታቸው በጥሩ ሁኔታ ይገኛል'' የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።
የግለሰቦቹ መታሰር በኤርትራ ህዝብ ዘንድ ጥቁር ጥላን የጣለ ሲሆን ከዚህም በላይ በአልጀርስ ስምምነት ትግበራ ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት እምቢተኝነት ተከትሎ የኤርትራ መንግሥት ህዝቡን ለመጨቆን እንደ መሳሪያነት በመጠቀሙ የኤርትራውያን ህይወት መራር አድርጎታል ብለው የሚተቹ ብዙዎች ናቸው።
የኤርትራ ሉዓላዊነትን ለማስከበር ሲባል ብሔራዊ ወታደራዊ አገልግሎት መሳተፍ አለባችሁ ተብለው በግድ የተጋዙ፤ በሰላም ሰርተው መኖር ያልቻሉ ወጣት ኤርትራውያን እግራቸው እንዳመራ ስደትን መርጠው ሳይሆን ተገደው መንጎድ ጀመሩ።
•ኢትዮጵያና ኤርትራ የት ድረስ አብረው ይራመዳሉ?
ስደቱ እግር በግር ሳይሆን በውሃ ጥም በሰሃራና እና በሲናይ ሽፍቶች፤ ባህሩ ውጦ ያስቀራቸው ኤርትራውያን ቤቱ ይቁጠራቸው።
ጭቆናውና የመብት ጥሰቱ በመብዛቱ ምክንያት የተባበሩት መንግስታት ኤርትራ ውስጥ ተፈጸመ የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚመረምር ልዩ ቡድን አቋቋመ።
ነገር ግን ቡድኑ ኤርትራ ውስጥ ገብቶ የማጣራቱን ስራ እንዲሰራ የኤርትራ መንግስት ባለመፍቀዱ ሶስት አባላት ያሉት መርማሪ ኮሚሽን አቋቋመ።
ኮሚሽኑ ከሁለት አመታት ምርመራ በኋላ የደረሱበት እንደሚያሳየው በኤርትራ ውስጥ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙንና፤ ጥሰቱን የፈጸሙ የኤርትራ ባለስልጣናት ወደ ፍርድ ቀርበው እንዲጠየቁ ውሳኔ አቀረበ።
የኤርትራ መንግሥት ግን ከእውነት የራቀና ፖለቲካዊ አጀንዳ ያለው እና የኤርትራ መንግስትን ለማዳከም የተጎነጎነ ሴራ ነው ሲል ውሳኔውን ውድቅ አድርጎታል።
የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰላም ለኤርትራውያን ምን አመጣ?
በዚሁ ሁኔታ ላይ እንዳለ ባለፈው አመት ኢህአዴግ የአልጀርስ ስምምነቱን ያለቅድመ ሁኔታ እንደሚቀበሉት በመግለጽ ከኤርትራ ጋር እርቅ ማውረድ እንደሚፈልጉ ውሳኔ ላይ ደረሱ።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስም በምላሹ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ለውጥ የሚገመግም ቡድን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልኩ ገለጹ። በቀጣይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በደማቅ አቀባበል አስመራ ገቡ፤ በዚህም የጥላቻ ግንቦች በፍቅር ፈረሱ። ተነፋፍቀው የነበሩ ቤተሰቦችና ህዝቦች ተገናኙ ፤ ሰላምም ተበሰረ፤ ብዙዎችም ደስታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው በእንባ ሲገልፁ ነበር።
የሁለቱ ኃገራት መሪዎችም የንግድ ግንኙነቶችን የሚያጠናክሩ ስምምነቶችን እንደተፈራረሙ መግለጫ መሰጠት ተጀመረ። ለአስርት አመታት ተዘግቶ የነበሩት የሁለቱ ኃገራት ድንበርም ተከፈ። ነገር ግን ከጥቂት ወራት በኋላም እነዚሁ ድንበሮች ተዘጉ።
ከእርቀ ሰላም በኋላ ዶክተር ዐብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደረጉት፤ ፕሬዚዳንት ኢሳያስም የፖለቲካ እና የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ፣ በፖለቲካዊ እይታ ምክንያት ከተራራቁዋቸው ኤርትራውያን አብረው እንዲሰሩ፣ የረቀቀው ህገመንግሥት እንዲተገበር፣ ሰላማዊ እና ዲሞክራሲያዊ አሰራር ይተገብራሉ ተብለው ቢጠበቁም አንዳች ተስፋ የሚሰጥ ነገር አልታየም።
ከዚህም በተጨማሪ ከኢትዮጵያ ጋር ስለተደረገው ስምምነት ከኤርትራ በኩል ዝርዝር እንዲነገረው ቢጠብቅም ጠብ የሚል ነገር የለም። ብዙዎች ያገራችንን ጉዳይ ለምን ከኢትዮጵያ መሪዎች አፍ እንሰማዋለን የሚል ቅሬታን በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛዎች ገልፀዋል።
•''ኤርትራ የእምነት ነፃነት የምታከብር ሃገር ነች'' አቶ የማነ ገብረ-መስቀል
ካለፈው ወር ጀምሮ ደግሞ በተለያዩ ሃገራት የሚገኙ ኤርትራውያን 'ይኣክል' (ይበቃል) በሚል ህዝባዊ ጥሪ በኤርትራ ውስጥ ህገ- መንግሥታዊ ስርዓት እንዲኖር እና የሽግግር መንግሥት እንዲመሰረት ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ።
የዘንድሮውም 28ኛ የነፃነት በአል በኤርትራውያን ዘንድ ዝብርቅርቅ ባለ ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው የሚከበረው።