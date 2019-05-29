"የግንቦት 20 ታሪካዊነት አጠያያቂ አይደለም" ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ
ግንቦት 20 እንደ ዘንድሮ አከራካሪ የሆነበት ጊዜ ያለ አይመስልም። በዓሉ አምባገነኑን የደርግ ሥርዓት የተወገደበት እና ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ሰርዓት የተሸጋገረችበት ዕለት በመሆኑ በድምቀት መከበሩ መቀጠል አለበት የሚሉት እንዳሉ ሁሉ ይህ ቀን ወንድም ወንድሙን ገድሎ ሥልጣን የያዘበት ዕለት ነው፤ ወደ ስልጣን የመጣውም ሌላ አምባገነን ነው እንዴት ሆኖ ክብረ በዓል ይሆናል የሚሉም አሉ።
በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አሉላ ሰለሞን በዓሉን ማክበር አለብን ከሚሉት ወገን ናቸው። ምክንያታቸውን ሲጠቅሱም የነበረው የእርስ በእርስ ጦርነት አብቅቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ሰላም የተሻጋገረበት ነው ይላሉ።
አክለውም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወደ አዲስ ፖለቲካዊ ምዕራፍ የተሸጋገረችበት ነው የሚለውን አብዛኛው ሰው ይስማማበታል በማለት ተከትሎ በመጣው ፖለቲካዊ ስርዓት ስምምነት ላይኖር ይችላል ነገር ግን መሠረታዊ በሆኑ እውነታዎች ግን መለያየት የሚቻል አይመስለኝም በማለት ያለው የፖለቲካ ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ መከበር አለበት ይላሉ።
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አቶ አሉላ በዓሉ መከበር የለበትም የሚሉ ወገኖችንም ሀሳብ አከብራለሁ ያሉ ሲሆን ሁሉም በግንቦት 20 ድል ደስተኛ እንደማይሆን አንደሚረዱም ሳይጠቅሱ አላለፉም።
ግንቦት 20 በሀገሪቱ የነፃ ፕሬስ የሚባል ባልነበረበት ወቅት ተገኝቶ ፕሬሱ እንዲመሰረት ያደረገ ድል መሆኑንም ይጠቅሳሉ።
በሂደት ፕሬሱም ሆነ ዲሞክራሲው ማደግ በነበረበት ደረጃ አላደገም የሚለው ሌላ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ የሚቆይ ነው የሚሉት አቶ አሉላ በታሪክ ግን ነፃ ፕሬስ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣበት መሆኑ እንደማይካድ ይጠቅሳሉ።
በሀገሪቱን ኀብረ ብሔርነት የሚቀበል ስርዓት ተመስርቷል በማለት በዚህ ስርዓት ግንቦት 20ን መቃወም ጨምሮ እድል የተገኘበት መሆኑን በማውሳት ማክበር ተገቢ መሆኑን ይሞግታሉ።
የቀድሞው ግንቦት 7 አርበኞች ገንባር አመራር የነበሩት አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ደግሞ በዓል የሚከበረው ለሕዝብ ነው ሕዝብ ካላከበረው አልተቀበለውም ማለት ነው ስለዚህ መከበር የለበትም ባይ ናቸው።
ትንሽ ልጅ እያለሁ መስከረም 2 ይከበር ነበር የሚሉት አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ይህ የፊውዳሉ ሥርዓት የተገረሰሰበት በዓል በመሆኑ ትልቅ በዓል ነው ይላሉ።
ሕወሐት ሥልጣን ሲይዝ ይህንን በዓል ማክበር አቁመን እነርሱ የገቡበት ቀንን ማክበር ጀመርን በማለት ኢትዮጵያ ባለፉት 20 ዓመታት ያለፈችበትን ሁኔታ ሳይ ያ መሆኑ የሚፈጥርብኝ ስሜት ጥሩ አይደለም ይላሉ።
አቶ ኤፍሬም አክለውም ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት የለውጥ ሂደት ራሳቸውን አግልለው አሁንም የሚያስቡት ኢትዮጵያን ወደኋላ መመለስ ነው በማለት ይከስሳሉ። እነርሱ የቆሙለትን አላማና አሁንም የሚታገሉለትን አላማ ስመለከት በእኔ ግምት መከበር የለበትም ነው የምለው በማለትም ሀሳባቸውን ይቋጫሉ።
ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ በበኩላቸው የ17 ዓመቱ ጦረነት የአንድ እናት ልጆች የተጋደሉበት፤ የተዋደቁበት ነው ጦርነት ነው። በዓሉ መድፍ እየተተኮሰ መከበሩ ከመጀመሪያውም ደስ አላለኝም በማለት ወደፊትም መከበር ካለበት እስከዛሬ ይከበር እንደነበረው መሆን የለበትም ሲሉ ምክራቸውን ይሰጣሉ።
እንደ በዓል ባይቆጠርም ግን ታሪካዊነቱ አጠያያቂ አይደለም ይላሉ።
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