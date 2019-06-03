የሱዳን ተቃውሞ፡ ካርቱም በጥይት ድምፅ የታጀበ ቀን ጀምራለች
አልባሽርን ከመንበራቸው የፈነገለው የሱዳን ተቃውሞ አሁንም የበረደ አይመስልም፤ ወታደራዊውን ጊዜያዊ መንግሥት የተቃወሙ ሰልፈኞች ድምፃቸውን በማሰማት ላይ ናቸው።
በሱዳን መዲና ካርቱም በሚገኝ አንድ ሥፍራ የመቀመጥ አድማ እያደረጉ የነበሩ ዜጎች የተከፈተባቸውን ተኩስ በመሸሽ ላይ እንደሆኑ ከካርቱም የሚወጡ ዘገባዎች እየጠቆሙ ነው።
ሮይተርስ የተሰኘው የዜና ወኪል የታጠቁ ወታደሮች የመቀመጥ አድማ የሚደረግበት ሥፍራን ሰብረው እንደገቡ አስነብቧል።
በማሕበራዊ ድር አምባዎች የሚለቀቁ ምስሎችም በጭስ ከታፈነችው ካርቱም የሚወጡ የጥይት ድምፆችን የሚያስደምጡ ናቸው። አልፎም ተቃዋሚዎች ጎማ በማቃጠል ራሳቸውን ከወታደሮች ለመከላከል እየጣሩ እንዳለ ታውቋል።
ከሱዳን ጦር ኃይል ዋና መሥሪያ ቤት ፊት ለፊት እየተደረገ ያለው ተቃውሞ ወታደራዊው ጊዜያዊ አስተዳደር ሥልጣኑን ለሲቪል እንዲያስረክብ የሚጠይቅ ነው።
ለቢቢሲ ድምጿን የሰጠችው ፋቢያ ካላፍ ተቃውሞው ላይ ለመሳተፍ የካርቱም መንገዶችን እያካለለች እንደሆነ ትናገራለች።
ፀረ-መንግሥት የሆኑ ሰልፎችን በማቀነባበር የሚታወቀው 'ሱዳኒዝ ሮፌሽናል አሶሴሽን' ሱዳናውያን ወታደራዊውን አስተዳደር ተቃውመው ሰልፍ እንዲወጡ አዟል።
ፋቢያ «ወታደራዊው አገዛዝ ሥልጣን ለሲቪል እስኪሰጥ ድረስ ድምፃችንን ማሰማት አናቆምም» ትላለች።
ሌላ የዓይን እማኝ የታጠቁ ወታደሮች የታቃደ ጥቃት ሰላማዊ ዜጎች ላይ ፈፅመዋል ሲል ይወነጅላል።
ቢያንስ አንድ እንደሞተና ሌሎች ሰባት ግለሰቦች ጉዳት እንደደረሰባቸው ከሱዳን የሚወጡ ዘገባዎች በመጠቆም ላይ ይገኛሉ።