በኮንጎ 2 ሺህ ሰዎች በኢቦላ መጠቃታቸው ታወቀ
በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባለፉት 10 ወራት 2 ሺህ ሰዎች በኢቦላ መያዛቸውን ባለስልጣናት አስታወቁ። የኃገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከታማሚዎቹ የአብዛኞቹ ጤና በአስጊ ደረጃ ላይ ይገኛል ብሏል።
በምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ኮንጎ በተከሰተው ወረርሽኝ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ አዳዲስ ታማሚዎች እየተገኙ ሲሆን በሀገሪቱ ከታየው ወረርሽኝ በትልቅነቱ ሁለተኛ ነውም ተብሏል።
የጤና ባለሙያዎች የበሽታውን ስርጭት ለመግታትና ታማሚዎችን ለማከም የሚያደርጉት ጥረት በታማሚዎች በኩል ጥርጣሬ በመንገሱና በግጭት ምክንያት ፈተና ላይ ወድቋል።
ከባለፈው ነሐሴ ወር ጀምሮ በበሽታው የተያዙ 1ሺህ ሶስት መቶ ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸውን ኦክስፋም የተሰኘው አለም አቀፍ ረድኤት ድርጅት ያስታወቀ ሲሆን የመከላከል ሰራተኞቹ በየእለቱ የኢቦላ ቫይረስ መኖሩን የማያምኑ ሰዎች ያገኛሉ ብሏል።
ቀሪዎቹም የጤና ባለሙያዎቹን የማያምኑ ሲሆን ይህም ሰዎች ሕክምና ለማግኘት ወደ ጤና ተቋማት እንዳይመጡ ስላደረገ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የሚደረገውን ጥረት አዳጋች አድርጎታል ይላሉ።
በአሁኑ ሰአት ሁለት አውራጃዎች ላይ ስርጭቱ ያለ ሲሆን በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ባለ ግጭት ምክንያት የመከላከል ስራውን አዳጋች አድርጎታል።
ከታህሳስ እስከ ግንቦት ወር ብቻ በአርባ ጤና ተቋማት ላይ ጥቃት የተሰነዘረ ሲሆን ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ግን የሚነሱ ግጭቶች መጠን እየቀነሰ መምጣቱ ተዘግቧል።
የአለም ጤና ድርጅት ኢቦላ ወደ ቀሪው አለማችን ክፍል የመዛመት እድሉ አነስተኛ ነው ያለ ቢሆንም ወደ ጎረቤት ሀገራት ግን መዛመት እድሉ አሁንም እንዳለ ነው።
እ.ኤ.አ ከ2013 እስከ 2016 ድረስ በምእራብ አፍሪካ በተከሰተ ኢቦላ ወረርሽኝ 11ሺህ 310 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል።