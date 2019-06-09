ኢንተርኔትን የሚሾፍረው የወሲብ ፊልም ይሆን?
ቁጥሮች እንደሚያሳዩት ከሰባት ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አንዱ የወሲብ ፊልምን ለማየት ሲል ድረ-ገጾችን ያስሳል። በእርግጥ ጉዳዩን ማንኳሰስ ባይሆንም ስድስቱ ተጠቃሚዎች ሌላ መረጃ ፈላጊዎች ናቸው።
በጣም ዝነኛው የወሲብ በይነ መረብ - Pornhub - ከእነ ኔትፍሊክስና ሊንክደን ጋር እኩል ተመልካች አለው። የወሲብ ፊልም ዝነኛነቱ በዓለም ላይ 28ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል።
አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ውድና ተዓማኒነት የሚጎድላቸው ናቸው። ቴክኖሎጂውን በቀላሉ መረዳት የሚችሉ ደንበኞችን ለመያዝ ለገበያው የሚመጥን ስራ ያቀርባሉ። አንድ ጊዜ ዋጋው ከወረደና ተዓማኒነት ካገኘ ግን ተጠቃሚና ትልቅ ገበያ ያገኛል።
የወሲብ መረጃዎች ለኢንተርኔት እድገት አዎንታዊ ሚና መጫዎታቸውን የሚገልጽ ጽንስ ሃሳብ አለ። ለሌሎች ቴክኖሎጂዎችም እንዲሁ።
• እንግሊዛውያን የወሲብ ሕይወታቸው ''ደካማ ነው'' ተባለ
ዘመናዊ ምጣኔ ሃብትን የሚያመጡ ሌሎች ጉዳዮች
ጥበብ ሲወለድ ጀምሮ ወሲብ ቀዳሚ ጉዳይ ነው። የቀደምት ስልጣኔ የዋሻ ላይ ስዕሎች እንደሚያሳዩት መቀመጫ (ቂጥ)፣ ጡት፣ የሴት ብልትን አካባቢ የሚያሳዩና ትልቅ የወንድ ብልት ዋነኛ የጥበብ መገለጫዎች ናቸው።
ከ11 ሺህ አመታት በፊት የአይሁድ እረኞች በዋሻ ላይ ወሲብ ሲፈጽሙ የሚያሳይ ስዕል ቀርጸዋል። ከ4 ሺህ ዓመት በፊት በሜሶፖታሚያ ስልጣኔ ሁለት ጥንዶች በሸክላ ግድግዳ ላይ ወሲብ ሲፈጽሙና ሴትዮዋ ቢራ ስትጎነጭ ያሳያል። በሰሜን ፔሩም ከብዙ አመታት በፊት በሴራሚክስ ላይ የተሰራ ወሲብ የሚፈጽሙ ጥንዶችን አስቀምጧል።
ነገር ግን የጥበብ ውጤቶች እነዚህን ወሲባዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮች ይዘው ቢወጡም ዋነኛ ጥበቡን ለመስራት ያነሳሳቸው ቀዳሚ ምክንያት ወሲብ ነው ማለት ግን አይቻልም።
እንደዚህ ለማሰብ የሚያስችል በቂ ምክንያት የለም። የጉተንበርግን የህትመት ማሽን ማሰብ ይቻላል። በዋናነት ወሲብ ቀስቃሽ መጽሃፍት የሚታተሙበት ቢሆንም መነሻው ግን የሃይማኖት መጽሃፍት እንዲታተሙበት ነበር።
በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፋሽን ፎቶ የነበረው ከንፈርን ማዕከል ያደረገ ፎቶ ነበር።
በፈረንሳይ ፓሪስ የፎቶ ስቱዲዮን መገንባት መቻል ትልቅ የንግድ ስኬት ተደርጎ ይወሰድ ነበር። መንግስትም ክልከላ ስለሚያደርግበት ጭምር። በወቀቱ ደንበኞች ለዚህ አይነቱ ፎቶ የተጠየቁትን ይከፍሉ ነበር። በጊዜው ዋጋ ወሲብ አነሳሽ ፎቶን ለመግዛት የሚያወጡት ዋጋ በወሲብ ስራ የተሰማራችን ሴት ለማግኘት ከሚያስፈልገው ገንዘብ በላይ ነበር።
ተንቀሳቃሽ ምስል ሲጀመር ደግሞ ውድ በመሆኑ ፊልም የሚያሳዩ ሰዎች ገንዘባቸውን ለማካካስ ሲሉ ብዙ ተመልካች ይፈልጉ ስለነበር በዚህ ምክንያት ወሲብ ነክ ፊልሞችን በአደባባይ አያሳዩም ነበር። እየቆየ ሲመጣ ግን አንዳንዶች በቤታቸው ሲመለከቱት በአደባባይ ከህዝብ ጋር የሚያዩ ወጣቶችም ነበሩ።
በ1960ዎቹ ደግሞ ሳንቲም ተጨምሮበት ማንም ሊያይ በማይችልበት ሁኔታ ለብቻ የወሲብ ፊልሞችን ማየት የሚያስችሉ አነስተኛ ቤቶች ተፈጠሩ።
አንዷ ቤትም በሳምንት ብዙ ሸህ ዶላር ትሰበስብ ነበር። በግል ሳይሳቀቁ ማየት የሚቻልበት እድል ሙሉ በሙሉ የተፈጠረው ግን የቪዲዮ መቅረጫ መሳሪያ (VCR) ሲመጣ ነው። ሰው በጣም በግሉ ማየትን ይሻ ስለነበርም መመረት እንደተጀመረም ጠጥሩ ገበያ አግኝቷል።
ቤት ተቀምጠው ፊልሙን ማየት የሚሹ ወጣቶች ደግሞ ይህን መሳሪያ በመግዛት ቀዳሚ ናቸው። በ1970ዎቹ አብዛኛዎቹ የቪዲዮ ቴፖች የሚሸጡት የወሲብ ፊልሞችን ነበር። በጥቂት አመታት ውስጥ ደግሞ የቤተሰብ ፊልም የሚመለከቱ ሰዎች በመበራከታቸው በአንጻሩ የወሲብ ፊልሙ መቀዛቀዝ ታይቶበታል።
በቴሌቪዥንና በኢንተርኔት ላይም እየሆነ ያለው ተመሳሳይ ታሪክ ነው። በ1990ዎቹ በተጠቃሚዎች ላይ በተደረገ ጥናት ኢንተርኔት ላይ ከሚጋሩ ስድስት መረጃዎች አንዱ ከወሲብ ጋር የተያያዘ ነው።
በቅርቡ በኢንተርኔት ላይ የተደረጉ ወሬዎች (chats) ውጤት የሚያሳየውም ተመሳሳይ ነው። በአሁኑ ወቅትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ አጥኝዎች የሚሰጡት ሃሳብ ስህተት ሊሆን የሚችልበት እድል የለውም። የወሲብ መረጃዎች ፍላጎት በመኖሩ ፈጣንና አቅም ያለው ኢንተርኔት እንዲኖርም ምክንያት ሆኗል።
በሌሎች ዘርፎችም ግኝቶችን አስገኝቷል። በድረ-ገፆች የሚቀርቡ የወሲብ ፊልሞችን ለማቅረብ የበይነ መረብ ቴክኖሎጂን ወደፊት ለማራመድ የመጀመሪያዎቹ ነበሩ።
ለምሳሌ የቪድዮ ፋይሎችን ለእይታ እንዲቀርቡ ማሳነስ፣ ለተጠቃሚው ቀለል ያሉ በበይነ መረብ የመክፈያ ዘዴዎችን በመፈየድ እና የማርኬቲንግ ፕሮግራሞችና ሌሎችም ንግዶች ማስተዋወቂያ በገፃቸው እንዲያሳዩ በማድረግ ረገድ ማለት ነው።
እነዚህ ሁሉ ሰፊ ተደራሽነትን ለማግኘት የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። ኢንተርኔት በመስፋፋቱም በሌሌች ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩና ወሲብ ላይ ያላቸው ተሳትፎ እንዲቀንስ ያደርጋል።
በአሁኑ ወቅት የወሲብ ፊልምን ሞያዬ ብለው ለሚሰሩት ሰዎች ፈተና ሆኗል። ጋዜጦችንና ሙዚቃዎችን የሚያቀርቡ ሰዎች ገበያው በኢንተርኔት ተወስዶባቸው ገዥ እንዳጡት ሁሉ የወሲብ ሰራተኞችም ቪዲዮውን እነ ፖርን ሃብ (Pornhub) በበየነ መረብ በበቂ ሁኔታ ቀድመው በማቅረባቸው እነርሱ ገዥ የላቸውም።
ጆን ሮንሰን The Butterfly Effect በሚለው ተከታታይ ገለጻው እነዚህን የተዘረፉ የወሲብ ፊልሞች መመለስና ገበያውን ነጻ ለማድረግ ሙከራ ቢኖርም ከባድ መሆኑን ገልጸዋል። በጣም እያደገ የመጣው ዘርፍ 'ካስተም' ማለትም እያንዳንዱ በፍላጎቱ የሚስተናገድበት ዘርፍ ነው።
ለምሳሌ ብዙዎች እንደሚያደርጉትና አንድ ግለሰብ ኬሲ ካልቨርት የተሰኘችውን ወሲብ ፊልም ተዋናይ የቴምብር ስብስቦቹን በፊልም እንድታወድም እንደከፈላት ማለት ነው።
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በርግጥ ይዘቱን ለሚፈጥሩት ሰዎች መጥፎ ቢሆንም እንደ አጠቃላይ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችን በማሳደግ ረገድ ግን አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው። ምክንያቱም ከብዙ ተጠቃሚዎች ገንዘብ በመሰብሰብና ማስታወቂያ በመስራት ዳጎስ ያለ ገንዘብ ለመሰብሰብ አስችሏል።
በወሲብ ፊልም በአሁኑ ወቅት የፖርን ሃብንና ሌሎች ሰባት የወሲብ በይነ መረቦችን በባለቤትነት የሚመራው ማይንድጊክ ከአስሩ ቀዳሚዎች አንዱ ነው።
በኪው ጎዳና (Avenue Q) የሚታየው ኀሳይ መሲሁ ድርጅት ቀኑን ሙሉ ምንም አይሰራም። የወሲብ ፊልም ብቻ። በመጨረሻ ግን ሌሎች ገጸ ባህሪያት እርሱ ሚሊኒየር ሲሆን ይገረማቸዋል።
በመሆኑም ኀሳይ መሲሁ እውነት ባይሆንም ለእውነት የቀረበ ነው። በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ግን ወሲብ ላይ ገንዘብ አለው።
ይህን ለማድረግ የተሻለው ነገር ግን ይህን መተካት የሚችል ቴክኖሎጂ መስራት ነው። ምናልባትም ሮቦቶችን ለወሲብ ፊልም መጠቀም ሊሆን ይችላል። በየጊዜው በሚፈጥነው የቴክኖሎጂ ግኝት ግን የወሲብ ጉዳይ መቋጫ ሊያገኝ አልቻለም።