ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ወደ ሱዳን ያቀናሉ ተብሎ ይጠበቃል
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ዛሬ ወደ ሱዳን እንደሚያቀኑ ይጠበቃል። በዚህ ጉዟቸው ከሱዳን ወታደራዊ ባለስልጣናትንና ተቃዋሚዎችን ያሸማግላሉ ተብሏል።
ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ጋር የግብፅ ተወካዮችም ሱዳን ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ሰላምና ደህንነት ኮሚሸነር ስማሊ ቼሩጉኢ አብረው እንደሚሆኑ ተነግሯል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ጉዞ 108 ተቃዋሚ ሰልፈኞች መሞታቸውን ተከትሎ የተሰማ ነው።
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ትናንትና አፍሪካ ህብረት ሱዳን የሲቪል አስተዳደር እስካልመሰረተች ድረስ ከየትኛውም የህብረቱ እንቅስቃሴ እንዳገዳት ማስታወቁ ይታወቃል።
የሀገሪቱ ልዩ ኃይል በተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ እርምጃ መውሰዱ የተነገረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በሱዳን ከተሞች በሰፊው ተሰማርተው ይገኛሉ ተብሏል።
የሱዳን ጤና ጥበቃ ሚኒስትር የተገደሉት ተቃዋሚ ሰልፈኞች 61 ብቻ ናቸው ያሉ ሲሆን፤ ከተቃዋሚ ሰልፈኞች ጋር ግንኙነት ያላቸው የሐኪሞች ቡድን ግን ሟቾቹ 100 እንደሆኑ መግለፃቸው ይታወሳል።
ለወራት የዘለቀው ተቃውሞ ወደ ብጥብጥ ያደገው ሰኞ እለት የደህንነት ኃይሎች ለወራት ከመከላከያ ኃይሉ ዋና መሥሪያ ቤት ፊት ለፊት በመቀመጥ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ የነበሩ ሰልፈኞችን ማዋከብ ከጀመሩ በኋላ ነው።
የቀድሞው ፕሬዝዳንት ኦማር አል በሺር ከስልጣን ከወረዱ ኋላ ይህ ወታደሩ የወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ሟቾች የተመዘገበበት ነው።
ከሰኞ እለት ጀምሮ በተቃዋሚዎች እና በወታደራዊ ምክር ቤቱ መካከል ሲደረግ የነበረው ንግግር የተቋረጠ ሲሆን የዩኬ መንግሥት ያለውን ስጋት በተወካዩ በኩል ገልጧል።