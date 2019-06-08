ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ 16 ተማሪዎችን አባረረ
የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በዩኒቨርሲቲው ብጥብጥ እንዲነሳ በማድረግ የመማር ማስተማሩን ሂደት እንዲደናቀፍ አድርገዋል ባላቸው 58 ተማሪዎች ላይ ውሳኔ ማስተላለፉን የዩኒቨርሲቲው የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አህመድ ሞሃመድ ለቢቢሲ ተናገሩ።
አቶ አህመድ እንዳሉት በዩኒቨርሲቲው ብጥብጥ እንዲነሳ ያስተባበሩ፣ የመሩ እና የተሳተፉ፣ በፀጥታ ኃይሎች፣ በተማሪዎች እና በንብረት ላይ ጉዳት ሲያደርሱ እጅ ከፈንጅ የተያዙ 14 ወንድ እና 2 ሴት ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው እንዲባረሩ ተወስኗል።
ድምፅ አልባ መሣሪያዎችን በመያዝ በተማሪዎችና በዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች ላይ ጉዳት ያደረሱና ለማድረስ የሞከሩ፣ የተቋሙን ደንብ የጣሱ ሌሎች 12 ተማሪዎች ደግሞ ለአንድ ዓመት ከትምህርታቸው እና ዩኒቨርሲቲው ከሚሰጠው አገልግሎት እንዲታገዱ ሴኔቱ መወሰኑን አቶ አህመድ ነግረውናል።
• የደብረብርሃን ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ስጋት ላይ ነን ይላሉ
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በሁከትና ብጥብጥ ተባባሪ ለነበሩ 30 ተማሪዎችም የመጨረሻ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ከአቶ አህመድ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።
ከፌደራል፣ ከዞኑ እና ከዩኒቨርሲቲው የተወጣጡ አመራሮች ከተማሪዎች ጋር በተናጠል ውይይት ማድረጋቸውን የሚናገሩት አቶ አህመድ፤ ከውይይቱ መልካም ነገር ይገኛል ብለን እናስባለን ይላሉ።
ዛሬን ጨምሮ ላለፉት ሁለት ቀናት ትምህርት ተቋርጦ እንደሚገኝ የሚናገሩት አቶ አህመድ፤ የፊታችን ሰኞ የመማር ማስተማሩ መረሃ ግብር ይጀምራል ብለዋል።