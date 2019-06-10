በዚህ ሳምንት በአለማችን የሚጠበቁ አራት አበይት ጉዳዮች
ሰኞም አይደል ዛሬ? አዲስ ሳምንት። ቸር ወሬ ያሰማን! ብለን ጀምረነዋል። መጪውን የማዬት ጥበብ ባንካንም መገመቱ መቼም አይከብደንም።
በዚህ ሳምንት ሊከሰቱ ይችላሉ ተብለው ከሚጠበቁ አነጋጋሪ ጉዳዮች አበይቱ እኒህ ናቸው።
• የሥልጣን ሽኩቻ በእንግሊዝ
በዩናይትድ ኪንግደም ታሪክ ሁለተኛዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ቴሬዛ ሜይ ሥልጣኝ በቃኝ ካሉ ሳምንታት ተቆጥረዋል።
ጠቅሏይዋ፤ ባለፈው ሳምንት በቅጡ እንኳ ያረፉ አይመስሉም። 'ከበድ' ያለ አንግዳ ከወደ አሜሪካ መጥቶባቸው ሲባትት ነበር። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናቸው።
ለጥቀው ደግሞ ወደ ፈረንሳይ አቅንተው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መገባደጃን ዘክረዋል። አርብ ዕለት ደግሞ በይፋ ከፓርቲ ሊቀመንበርነታቸው ወርደዋል።
• ስለ ግንቦት 27፤ 1983 የጎተራው ፍንዳታ ምን ያስታውሳሉ?
ምንም እንኳ ሜይ በጠቅላይ ሚኒስትር እስከሚቀጥለው ወር መጨረሻ ድረስ ይቆዩ እንጂ እርሳቸውን የሚተካ ፍለጋ ሩጫው በዚህ ሳምንት እንደሚጀምር ይታወቃል።
የሥልጣን ሽኩቻ እና ጥም አፍሪቃ ውስጥ ብቻ ነው ብለው ካሰቡ 'ተሳስተዋል'። ሜይን ተክተን እንግሊዝን እንመራለን ያሉ በርካታ ሰዎች መመዝገብ መጀመራቸውን ሰምተናል።
ቦሪስ ጆንሰን የተሰኙት ሰው እና ሚካዔል ጎቭ ዝርዝሩን እየመሩ ካሉ መካከል ናቸው።
• የጁልያን አሳንጅ ዕጣ
ከበድ ያሉ መረጃዎችን በማሾለክ የሚታወቀው ዊኪሊክስ የተሰኘው ድረ-ገፅ መሥራች የሆነው ሎንዶን በሚገኝ ፍርድ ቤት የሚቀርበው የፊታችን ረቡዕ ነው።
የአሜሪካን ጉድ ለዓለም አጋልጧልና እፈልገዋለሁ ያለችው አሜሪካ አሳንጅን እንኳን ደህና መጣህ ብላ በካቴና ልትቀበለው አየር ማረፊያ ነች። ታድያ ይህ የሚሆነው የሎንዶኑ ፍርድ ቤት አሳንጅን አሳልፎ ከሰጠ ነው።
ሎንዶን በሚገኘው የኤኳዶር ኤምባሲ ለሰባት ዓመታት ያህል ተደብቆ የቆየው አሳንጅ በመልካም ጤንነት ላይ እንዳልሆነ እየተዘገበም ይገኛል።
አሳንጅ በተከሰሰባቸው ክሶች ሁሉ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ 175 ዓመታት እሥር ሊበየንበት ይችላል።
• የሁለት ሃገራት ጥል፡ ለጥንታዊ ቅርስ
ሩስያ እና ዩክሬን ሁሌም የጎሪጥ እንደተያዩ ነው። ለወትሮ ጥላቸው ድንበር ተኮር ነበር። ከሰሞኑ ግን ወደ ጥንታዊ ቅርስ ተሸጋግሯል።
አምስተርዳም የሚገኝ ሙዚዬም ውስጥ የተቀመጡ ከሁለት ሺህ በላይ የሚሆኑ ጥንታዊ ቅርሶች የሁለቱን ሃገራት ፍጥጫ ጫፍ አድርሰውታል።
ሩስያ እና ዩክሬን፤ አምስተርዳም ለሚገኝ ቅርስ ምን አባላቸው አሉ ልበል? ነገሩ ወዲህ ነው። ሩስያ ዩክሬን በወረረች ጊዜ ነው ቅርሶቹ ወደ አምስተርዳም እንዲላኩ የሆነው።
አሁን ሩስያም ዩክሬንም ቅርሱ የኔ ነው የሚል እሰጥ አገባ ውስጥ ናቸው።
ቁርጡ የሚለው ነገ ነው። የኔዘርላንድስ ፍርድ ቤት የቅርሱ ባለቤትነት ላይ ብይም ይሰጣልና።
• መልካም ዜና ለቪዲዮ ጌም ወዳጆች
የዓለማችን ትልቁ የቪዲዮ ጌም 'ኮንፈረንስ' ሎስ አንጀለስ ውስጥ የሚከፈተው በዚህ ሳምንት ነው ተብሏል።
ኢ3 ኤክስፖ የተሰኘ ስም ተሰጥቶታል። የዓምናውን መሰል ዝግጅት 70 ሺህ ሰዎች ጎብኝተውታል።
ይህ ኤክስፖ ለ20 ዓመታት የዘለቀ ሲሆን የቪድዮ ጌም አምራቾች አዳዲስ ምራታቸውን ለተጠቃሚዎች የሚያሳዩበት መድረክ ነው።