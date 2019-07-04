የሱዳን ወታደራዊ የሽግግር መንግሥት የፖለቲካ እስረኞችን ለመልቀቅ ተስማማ
የሱዳን ወታደራዊ የሽግግር መንግሥትና ተቃዋሚዎች እያደረጉ ባሉት ድርድር የፓለቲካ እስረኞችን ለመፍታት ስምምነት ላይ መደረሱን አሸማጋዮች ተናግረዋል።
አገሪቱን በሽግግር ወቅት ማስተዳደር ያለበት የትኛው አካል ነው? የሚለው ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ስላልተቻለ የወታደራዊው ኃይልና የተቃዋሚዎች ድርድር እስካሁን ፍሬያማ መሆን አልቻለም።
• በሱዳን የዳቦ ዋጋ በመጨመሩ ተቃወሞ ተቀስቅሷል
የአፍሪካ ኅብረትና የኢትዮጵያ አሸማጋዮች ሁለቱ ኃይሎች ስልጣን መጋረት በሚችሉበት ነጥብ ላይ ከስምምነት ይደርሳሉ ብለው ተስፋ ያደርጋሉ። ሁለቱ ወገኖች ዳግመኛ ድርድር መጀመራቸው የሲቪል የሽግግር መንግሥት ለመመስረት ተስፋ እንደፈነጠቀም ይታመናል።
ድርድሮች ተቋርጠው ትናንት እንደ አዲስ በጀመሩበት ወቅት የአፍሪካ ኅብረት አሸማጋዮች፤ ጊዜያዊ ወታደራዊ የሽግግር መንግሥቱ የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት መስማማቱን ገልጸዋል። አሸማጋዮቹ የፖለቲካ እስረኞቹ የሚለቀቁበትን መንገድና ብዛት ላይ ያሉት ነገር የለም።
• "እናቴ የሞተችው ኤች አይ ቪ እንዳለብኝ ሳትነግረኝ ነው"
ሱዳንን እያስተዳደረ የሚገኘው ወታደራዊው ካውንስል ስለጣኑን ለሲቪል መንግሥት አሳልፎ እንዲሰጥ ዓለም አቀፍ ጫናዎች እየበረታበት ነው።
እሁድ ዕለትም በሽግግር መንግሥቱ ላይ ጫና ለመፍጠር በመላው ሃገሪቱ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል። ምንም እንኳ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ለእስር እየተዳረጉና ለወራት የኢንተርኔት አገልግሎት ቢቋረጥም የተቃውሞ ድምጻቸውን ለማሰማት አደባባይ ከመውጣት አላገዳቸውም።