ኤር ካናዳ ወደ ሲድኒ እያደረገ በነበረው በረራ ላይ በከባድ መንገጫገጭ ጉዳት ደረሰ
ኤር ካናዳ ወደ ሲድኒ እያደረገ በነበረው በረራ ላይ በተፈጠረ ከባድ መንገጫገጭ 37 ሰዎች ተጎድተው አውሮፕላኑ በአስቸኳይ ለማረፍ ተገዷል።
አውሮፕላኑ ሠራተኞቹን ጨምሮ 284 ሰዎችን አሳፍሮ የነበረ ሲሆን፤ ከቫንኮቨር ወደ ሲድኒ እያደረገ የነበረውን በረራ አቋርጦ ሀዋኢ ለማረፍ ተገዷል።
ጉዳት የደረሰባቸው ተሳፋሪዎች ወደ ሆኖሉሉ የተወሰዱ ሲሆን፤ ዘጠኙ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ባለስልጣናት ተናግረዋል።
• በሱዳን የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ መክሸፉ ተነገረ
ኤር ካናዳ እንዳለው ቦይንግ 777-200 አውሮፕላኑ "ጥርት ባለ ሰማይ ላይ ድንገት የሚከሰት መንገጫገጭ ገጥሞት ነበር" ብሏል።
አዲስ በረራ እስኪመቻች ድረስ ለደንበኞቹ በሆኑሉሉ ሆቴል እንደያዘላቸውም ገልጿል።
• ኢንዶኔዥያ፡ የሟቾች ቤተሰቦች በቦይንግ ካሳ ተጭበርብረናል አሉ
"አየር ላይ ተጋጨንና ሁላችንም ከአውሮፕላኑ ጣሪያ ጋር ተላተምን፤ ሁሉም ነገር ወደቀ. . . ሰዎች ከመቀመጫቸው ተነስተው ሲንሳፈፉ አየን" በማለት የተናገረችው ጄስ ስሚዝ የተባለች አውሮፕላኑ ውስጥ የነበረች ተሳፋሪ ናት።
"የመቀመጫ ቀበቷቸውን ያላሰሩ ሰዎች ወደ አውሮፕላኑ ጣሪያ ሲወረወሩና ሁሉም ነገር ሲወድቅ ተመልክተናል፤ ውጥረት የሞላበት ነበር" ብሏል ሌላ ተሳፋሪ።
አክሎም "ከፊት ለፊቴ ተቀምጠው የነበሩ ሰዎች ከመቀመጫቸው ተስፈንጥረው ተነስተው የሻንጣ ማስቀመጫው ገጭቷቸው ወደ መቀመጫቸው ሲመለሱ አይቻለሁ" ብሏል።
አውሮፕላኑ ውስጥ የተነሳ ፎቶ፤ አየር መሳብያው ተላቆና የምግብና መጠጥ ማቅረቢያው እዚህም እዚያም ወዳድቆ ይታያል።
ተሳፋሪዎች የአውሮፕላኑ ሠራተኞች ተጎድተው መመልከታቸውን ተናግረዋል።
ጥርት ባለ ሰማይ ላይ የሚፈጠር መንገጫገጭ በሙያ ቋንቋ መጥሪያው ካት (CAT) የሚባል ሲሆን፤ ኩልል ባለ ሰማይ ላይ ምንም አይነት የሚታይ ደመና ሳይኖር የሚፈጠር መንገጫገጭ ነው።
• የአሜሪካው ጄት አውሮፕላን በበረራ ላይ ባጋጠመው ችግር ለማረፍ ተገደደ
ይህ የሚሆነው ጥርት ባለ ሰማይ ውስጥ በፍጥነት የሚንቀሳቀስ አየር ሲኖር ሲሆን፤ በአይን ለመለየት አዳጋች ነው።
አውሮፕላን አብራሪዎች የሌላ አውሮፕላንን ሪፖርት ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ክፍል ወስዶ በመጠቀም የዚህን አየር እንቅስቃሴ ሊከታተሉ ይችላሉ።