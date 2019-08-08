አስራ አምስት ታዳጊዎችን ያጣችው ኢሮብ ወረዳ
ብዙዎች የተሻለ ህይወትን ፍለጋ፣ በረኃ አቋርጠው፣ ወንዙን ተሻግረው፤ ለሰው ልጅ አእምሮ ከባድ የሚመስሉ ውጣ ውረዶችን አልፈው ነገን ተስፋ አድርገው ይጓዛሉ።
ለዓመታትም ብዙ ኢትዮጵያውያን ረኃብ ሳይበግራቸው፤ ቁር ሳይፈትናቸው በሊቢያ በኩል ወደ አውሮፓ የሚያደርጉት ጉዞ አሁንም በአደገኛ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው።
በቅርብ ጊዜያትም ይህን ያህል ኢትዮጵያዊያን በቀይ ባህር ሰምጠው ሞቱ፤ ድንበር ሊያቋርጡ ሲሉ ተያዙ፤ በተለያዩ ሃገራት እስር ቤቶች እየተሰቃዩ ነውና ሌሎችም ዜናዎች ይሰማሉ።
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በቅርቡም ከትግራይ ክልል ኢሮብ ወረዳ ከሊቢያ ተነስተው ሜዲትራንያንን ሊያቋርጡ የነበሩ 15 ታዳጊዎች ሞተዋል።
ልጆቹ በኢሮብ ወረዳ እንዳልገዳ በሚባል ቀበሌ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የነበሩ ሲሆኑ በህገ ወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች ተታልለው ወደ ስደት እንዳመሩ የቀበሌው አስተዳዳሪ ብርሃነ አውአላ ተናግረዋል።
ስርአተ ቀብራቸውም ከትናንት በስቲያ ሐምሌ 30፣ 2011 ዓ.ም በቀበሌያቸው ተፈፅሟል።
ታዳጊዎቹ የእንዳልገዳን መንደር መቼ እንዳቋረጡም ይሁን እንዲሁ ስለ ሞቱበት ቀን የተሰጠ መረጃ የለም። የአካባቢው ማህበረሰብ መርዶውን የተረዳው ከአደጋው ከተረፉ ግለሰቦች ሰኞ እለት ሲሆን ዘጠኝ ሴቶችና ስድስት ወንድ ታዳጊዎች አደገኛውን የሜድትራንያን ባህር ሊያቋርጡ ሲሉ መሞታቸው ታውቋል።
አብረው የተጓዙት ተማሪዎች 19 የነበሩ ሲሆኑ ለወሬ ነጋሪ የተረፉት አራቱ ብቻ እንደሆኑ አስተዳዳሪው ገልፀዋል።
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በሊቢያ ውስጥ በነበሩበት ቀናት ታግተው እንደነበር የቀበሌው አስተዳዳሪ ገልፀው ዘመዶቻቸው እነርሱን ለማስለቀቅ እስከ 300 ሺ ብር መክፈል ነበረባቸው ሲሉ ያስረዳሉ።
በ1994 ዓ.ም ከኢሮብ ተነስተው ጂቡቲን አቋርጠው ወደ የመን ለመግባት ሲሞክሩ 14 ወጣቶች ባህር ላይ ሞተዋል።
በዚህ አመት መጋቢት ወር ላይ ከጂቡቲ ወደ ሳዑዲ ዓረቢያ ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ሰጥማ ከስልሳ በላይ ከአፅቢ ወረዳ የመጡ ሰዎች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት መሆኑ ይታወሳል።