የጭፈራ ገንዘብ ፍለጋ 'እገታ' ያቀናበሩ ትንንሽ ልጆች ተያዙ
ጆስ የተባለችው የናይጄሪያ ከተማ ፖሊስ የ15 ዓመቱ ታዳጊ የታገተ በማስመሰል ከአባቱ የማስለቀቂያ ገንዘብ ለማግኘት ያደረገውን የእገታ ድራማ በዝርዝር ለማወቅ ምርመራ እያካሄደ ነው።
የከተማዋ ፖሊስ ቃል አቀባይ የሆኑት ቴርና ትዮፕቭ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ታዳጊው ያቀናበረው የእራሱ እገታ "በተጠናና በማያስታውቅ ሁኔታ የተካሄደ ነበር" ብለዋል።
አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት ታዳጊውና በእድሜ ከእርሱ ከፍ የሚሉት አራት ጓደኞቹ 1365 ዶላር የሚመነዘር 500 ሺህ ናይራ (የናይጄሪያ ገንዘብ) 'ታጋቹን' እንዲለቀቅ ጠይቀው ነበር ተብሏል።
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የእገታ ድራማውን ያቀናበሩት ታዳጊዎች ይህንን ገንዘብ ትምህርት ሲዘጋ ለሚያዘጋጁት ድግስ (ፓርቲ) ሊያውሉት አስበው ነበር።
'ከእገታው' ሦስት ቀናት በፊት 'የታጋቹ' አባት የቤተሰባቸውን ወጪዎች ለመሸፈን ሲሉ መኪናቸውን ሸጠው እንደነበርም ተነግሯል።
የ15 ዓመቱ 'ታጋች' ይህንን የእገታ ድራማ ያቀናበረው አባቱ ከመኪና ሽያጭ ያገኙትን ብር ለመስረቅ ቤታቸውን ቢበረብርም አባት ከመኪናቸው ሽያጭ ያገኙትን የገንዘብ ክፍያ በቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታቸው ስላስገቡት ሊያገኘው ስላልቻለ ነበር።
ከዚያ በኋላም ጓደኞቹ አጋቾችን መስለው በመቅረብ አባትየው ጋር ደውለው ልጁን ከከተማዋ ራቅ ወዳለ ቦታ መውሰዳቸውንና ለጸጥታ አካላት እንዳያሳውቁ አስጠንቅቀዋቸው ነበር። ነገር ግን አባት ነገሩ የከፋ መሆኑን ሲገነዘቡ ለፖሊስ ማሳወቃቸውን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል።
የእገታው ድራማ ሊከሽፍ የቻለው 'አጋቾቹ' የማስለቀቂያ ገንዘብ ለመጠየቅ የደወሉበት ስልክ ከተማው ውስጥ በሚገኝ አንድ ህንጻ ውስጥ መሆኑ በመታወቁ ነው።
ፖሊስ ወደ ህንጻው በድንገት ሲገባ ጓደኛሞቹ እየተወያዩ ነበር የደረሰው። አባትየው በልጃቸው ድርጊት በጣም ያዘኑ ሲሆን ገንዘብም እንዳልጠየቃቸው ለፖሊስ ተናግረዋል።
ምንም እንኳን 'የእገታው' ሐሳብ የታዳጊው ይሁን እንጂ ድርጊቱ በጥንቃቄ እንዲፈጸም የ18 እና የ22 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ጓደኞቹ ተግባር ሊሆን እንደሚችል ፖሊስ ጠርጥሯል።
አሁን እስር ላይ ያሉት ወጣቶች ከፈጸሙት የታሰበበት ድርጊት በመነሳት ከዚህ በፊትም ገንዘብ ለማግኘት ተመሳሳይ እገታ ፈጽመው ከሆነ በሚል ጥርጣሬ ምርመራ እያደረገ ነው።
ናይጄሪያ ውስጥ እገታ በተደጋጋሚ የሚፈጸም ድርጊት ሲሆን የወንጀለኛ ቡድኖች ሃብታም ድሃ ሳይሉ እገታ በመፈጸም እስከ 150 ሺህ ዶላር ማስለቀቂያ ይጠይቃሉ። አንዳንድ ጊዜም ቤተሰቦቻቸው መክፈል ያልቻሉ ታጋቾችን ይገድላሉ።
የፖሊስ አዛዡ ሞሃመድ አዳሙ እንደተናገሩት በጥርና ሚያዚያ ወራት ውስጥ 685 ሰዎች በናይጄሪያ ውስጥ እገታ ተፈጽሞባቸዋል።