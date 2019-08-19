ኬንያዊቷ ሼፍ ለሰባ አምስት ሰአታት ያህል በማብሰል 'ሬኮርድ ሰበረች'
ለሰባ አምስት ሰዓታት ያህል ያለማቋረጥ ምግብ በማብሰል ኬንያዊቷ ማሊሃ ሞሃመድ የአለም የምግብ ማብሰል ሬኮርድን እንደሰበረች ተዘግቧል።
በባህር ዳርቻዋ በምትገኘው ቦምባሳ ተቀማጭነቷን ያደረገችው ማሊሃ መሀመድ ሙከራዋን የጀመረችው ጥዋት ሐሙስ አራት ሰዓት ላይ ነው።
ምግብ ማብሰሏ ለቀናትም ቀጥሎ እሁድ ሰባት ሰዓት ላይ አቁማለች።
•ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ፡ ያናገሩና ያነጋገሩ ድርሰቶቹ
የጊነስ ወርልድ ሬኮርድ የማጣራቱን ስራ ያልጨረሰ ሲሆን ከተረጋገጠም በአሜሪካዊው ምግብ አብሳይ ሪኪ ለምፕኪን ተይዞ የነበረውን የ68 ሰዓት ሬኮርድ ታሻሽላለች ተብሏል።
ማሊሃ አራት መቶ ያህል የኬንያና አለም አቀፍ ምግቦችን ካዘጋጀች በኋላ መጠለያ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ለግሳለች።
ያለማቋረጥ በሰራችባችው ሰባ አምስት ሰዓታት ውስጥ በየአስራ ሁለት ሰዓቱ ለሰላሳ ደቂቃ ያህል ብቻ አርፋለች።
የምግብ ማብሰሏን በድል ካጠናቀቀች በኋላ ለጋዜጠኞች እንደተናገረችው "ጉዞው አድካሚ ነበር። እግሮቼ እየተብረከረኩ ነው፤ አይኖቼም እንቅልፍ በማጣት ብዛት ይቆጠቁጡኛል። ነገር ግን ይህንን በማሳካቴ በጣም ደስተኛ ነኝ"
•ብቻቸውን ወደ መዝናኛ ስፍራ የሚሄዱ ሴቶች ፈተና
የሞምባሳ አስተዳዳሪ አሊ ሃሰን ጆሆ የ36 አመቷን ምግብ አብሳይ እንኳን ደስ ያለሽ መልዕክት አስተላልፈውላታል።
በፌስቡካቸውም ላይ ባሰፈሩት ፅሁፍም "ለሞምባሳና ለኬንያ ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካውያንን አኩርተሻል" ብለዋታል።