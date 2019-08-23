የዓለም ሳምባ" የሚባለው አማዞን ጫካ በአስፈሪ ሁኔታ እየነደደ ነው
የፈረንሳዩ ኢማኑኤል ማክሮን ይህ ዓለማቀፍ መቅሰፍት ነው። በበለጸጉ አገራት ጂ7 ስብሰባም ዋናው መነጋገሪያችን ሊሆን ይገባል ብለዋል።
በትዊተር ሰሌዳቸው ማክሮን "ቤታችን እየነደደ ነው" ብለዋል።
የብራዚሉ ርዕሰ ብሔር ቦልሶናሮ በበኩላቸው ማክሮንን ወርፈዋል። ጉዳዩን ፖለቲካዊ ገጽታ ለማላበስ ይሞክራሉ በማለት።
ብራዚል በሌለችበት የጂ7 በበለጸጉ አገራት ስብሰባለ ላይ የአማዞንን ሰደድ እሳት ጉዳይ ለማድረግ መሞከር ምዕራባዊያን አሁንም ከቅኝ ግዛት አስተሳሰብ አለመላቀቃቸውን የሚያሳይ ነው ብለዋል፤ ቦልሶናሮ።
በብሔራዊ የህዋ ምርምር የወጣ አንድ የሳተላይት መረጃ እንዳመለከተው በብራዚል የእሳት ቃጠሎ 85 ከመቶ ጨምሯል። ከዚህ ውስጥ ከፍተኛውን መቶኛ የሚይዘው ደግሞ የአማዞን ሰደድ እሳት ነው።
ወግ አጥባቂ ፓርቲዎች የብራዚሉ አዲስ ርዕሰ ብሔር ሚስተር ቦልሶራኖ ለሰደድ እሳቱ ተጠያቂ ናቸው ይላሉ። ምክንያቱ ደግሞ ገበሬዎችንና ሥራ አጦችን ዛፉን እንዲመነጥሩ አበረታትታዋል።
ቦልሳራኖ በበኩላቸው ግብረሰናይ ድርጅቶች እሳቱን ለኩሰዋል ሲሉ ከሰዋል። ነገር ግን ለዚህ ክሳቸው መረጃ እንደሌላቸው አምነዋል።
በሰሜን ተራሮች በድጋሚ የተነሳውን እሳት ለመቆጣጠር ጥረቱ ቀጥሏል
በዓለም እጅግ ሰፊ ሽፋን ደን የሆነው አማዞን የዓለም ሳምባ በሚል ይሞካሻል። የዓለም ሙቀት መጨመርን በትንሹ ያረግባል የሚባልለት አማዞን አሁን ምን ያህሉ የደን ሽፋን በሰደድ እሳቱ እንደተበላ የማያወላዳ መረጃ ገና አልተገኘም። ሆኖም የዘንድሮው ባለፉት 10 ዓመታት በአማዞን ከተሰከቱት ሰደድ እሳቶች ሁሉ የከፋው ነው።
አንዳንድ መረጃዎች የሰደድ እሳቱ ጭስ እስከ አትላንቲክ ጠረፍ እንደደረሰ ይገልጻሉ። በሳዎፖሎ ደግሞ ሰማዩን የሰደድ እሳቱ ጭስ ጋርዶታል። ሳዎ ፖሎ ከሚነደው አማዞን በ2ሺ ማይል ትርቃለች።
"የምድርን 20 እጅ ኦክሲጅን የሚያመነጨውን የአማዞን ጫካ ጉዳይ በስብሰባችን ካላነሳን ምኑን ተሰበሰብን" ብለዋል የፈረንሳዩ ማክሮን።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጉቴረስ በበኩላቸው "ነገሩ ክፉኛ አሳስቦኛል" ብለዋል።