የስምንት ዓመት ልጁን በዕፅ አዘዋዋሪነት የመለመለው ግለሰብ ታሠረ
የጣልያን ፖሊስ የስምንት ዓመት ልጁን ለዕፅ አዘዋዋሪነት መልምሏል ያለውን ግለሰብ በቁጥጥር ሥር አዋለ።
አውገስቲኖ ካምባሪሪ የተባለው የ46 ዓመት ግለሰብ፤ የአደገኛ ዕፅ አዘዋዋሪ ቡድን መሪ ሲሆን፤ ልጁ ቡድኑን በምን መንገድ ማገዝ እንደሚችል ይነግረው እንደነበር ፖሊስ ገልጿል።
ታዳጊው ገበያ ላይ በሚገኙት ዕፆች መካከል ያለውን ልዩነት ጠንቅቆ እንዲረዳ ስልጠና እንተሰጠውም ተነግሯል።
የዕፅ አዘዋዋሪ ቡድኑ አባላት የሚግባቡበትን የሚስጥር ቋንቋም አባት ለልጁ አስተምሯል ተብሏል።
• አደንዛዥ ዕፅ የጫነ መኪና የፖሊስ መኪና ገጭቶ በቁጥጥር ሥር ዋለ
• ከፍተኛ መጠን ያለው ዕፅ በአሜሪካና ሜክሲኮ ድንበር ተያዘ
ከአውገስቲኖ ካምባሪሪ በተጨማሪ 13 ግለሰቦችም በቁጥጥር ሥር ውለዋል። ተጠርጣሪዎቹ ካላቢራ በተባለችው የጣልያን ግዛት ካናቢስ እና ኮኬይን ያዘዋውሩ ነበር ተብሏል።