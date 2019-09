አጭር የምስል መግለጫ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ

ባለፈው አመት ጥቅምት ውስጥ ከተሾሙት ሃያ ሚኒስትሮች መካከል የገቢዎች ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ወ/ሮ አዳነች አቤቤ አንዷ ናቸው። ወደ ሚኒስትርነት ቦታ ከመምጣታቸው በፊት በአዳማ ከንቲባነት እንዲሁም የኦዴፓ ማዕከላዊ ፅህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል።

አርሲ ዞን የተወለዱት ወ/ሮ አዳነች የትምህርት ዝግጅታቸው ሲታይ በመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም ተምረው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር የነበሩ ሲሆን እያስተማሩም ዲፕሎማቸውን እንዲሁም ዲግሪያቸውን በህግ ይዘዋል።

በኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ በአቃቤ ህግነት፣ እንዲሁም በ1997 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው ከተመረጡ በኋላ በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። ለስድስት አመታትም ያህል የኦሮሚያ ልማት ማህበርን መርተዋል። ቢቢሲ አማርኛ ከገቢዎች ሚኒስትሯ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ በዓልንና ሌሎች ጉዳዮችንም በተመለከተ ቆይታ አድርጓል።

አብዛኛውን ጊዜ በዓልን እንዴት ነው የሚያሳልፉት?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ በዓል እንደሁኔታው ነው። የበዓል ዝግጅት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይዘጋጃል። ከዛ ውጭ አንዳንድ ጊዜም ስራ ሊያጋጥም ይችላል። ቤትም ውስጥ ዝግጅት እያለ ስራ ቦታ አቻችየ ያለፍኩበት ጊዜ አለ። ከዛ ውጭ ከቤተሰብም፣ ከዘመድ ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፋለሁ።

ሚኒስትር እንደ መሆንዎ መጠን እርስዎን የሚፈልጉ አስቸኳይ ስራዎች ይኖራሉ። የበዓላትና የቤተሰብ ጊዜን የሚሻማበት የለም?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ይኖራል። በሚኖርበት ሰአት አንደኛ ቤተሰብ ራሱ ሁኔታውን እንዲረዳ የማድረግ ስራ ቀድሜ ሰርቼያለሁ። ሰው ወደ ኃላፊነት ሲመጣ የቤተሰብ ብቻ አይደለም፤ የህዝብም ጭምር ስለምትሆኝ፤ እንዲህ አይነት ሁኔታ በሚያጋጥመን ሰአት አብረን የምንገኝባቸው ከሆኑ ቤተሰቤን ይዤ እገኛለሁ። ነገር ግን ደግሞ ድንገተኛ ምክክር አጋጥሞ ከሆነ ደግሞ ሄጄ ተገኝቼ ያንን ጨርሼ ከቤተሰብም ጋር ማምሻችን ቢሆን አብረን እናከብራለን።

ለርስዎ የተለየ በዓል የትኛው ነው?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ አዲስ አመትን በተለየ ሁኔታ ነው የምወደው

ለምን ይሆን? ከልጅነትዎት ጋር የተያያዘ ይሆን?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡በርግጥ አዲስ አመት ከልጅነት ጋር ይያዛል። አዲስ አመት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሴት ልጆች የእንቁጣጣሽ ዘፈን ዘፍነናል፣ አደይ አበባ ወጥተን ለቅመናል። እሱን ደግም ለዘመድ አዝማድ ለጎረቤት እንኳን አደረሳችሁ እያልን አበባየሆይ እየዘፈንን እንሰጣለን።

ሁልጊዜ አዲስ አመት በሚመጣበት ሰአት ሁሉ ነገር አዲስ ነው። ቤተሰብም አዲስ ልብስ ያለብሳል። ሁሉን ነገር አዲስ አድርገን እንድናየው የሚያደርግ አጠቃላይ የማህበረሰብ እንቅስቃሴ ስላለ አዲስ አመትን በተለየ ሁኔታ እወደዋለሁ።

ብዙ ሰው አዲስ አመት ሲመጣ ያቅዳል። እርስዎስ?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡አዎ ! ማህበረሰባችን ውስጥ የሚደረገውን በልጅነቴ የማውቀውን አንድ ጉዳይ ላንሳ የማውቀው፣ ጳጉሜ ወር ላይ የጳጉሜ ውሃ ሳያልፍ፤ ብለው በየእለቱ ማለዳ ሌሊት እየተነሱ ገላቸውን ይታጠባሉ፣ ገላችንንም እንድንታጠብ ያደርጋሉ።

ለምንድን ነው ባለፈው አመት የነበረ መልካም ያልሆነ፣ ቆሻሻ የሆነ ጥሩ ያልሆነ ነገር አብሮን ወደ አዲሱ አመት አብሮን ሊሻገር አይገባም።

አዲስ ሆነን ነው ማለፍ ያለብን የሚል አስተሳሰብና እምነት አለ። ባለፈው አመት የነበረብን ድክመት አብሮ መሻገር የለበትም። እንዴት አድርገን መፍታት እንዳለብን ከባለፈው አመት ተምረን ለሚቀጥለው አመት በተሻለ ሁኔታ ለመስራት ድካሞቻችንን ለማረም፤ ጠንካራ ጎናችንን አጠናክረን ለመቀጠል የምናቅድበት ጊዜ ስለሆነ ሁልጊዜም አዲስ አመት በሚመጣበት ሰአት አዲስ መንፈስ፣ መነቃቃት ያድራል። ከዚህ የተነሳ እኔም አቅዳለሁ። ሌሎችም እንደዛ የሚያደርጉ ይመስለኛል።

በዓል ሲነሳ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ምግብ ነው እና እርስዎ የሚወዱት ምግብ አለ? በአጠቃላይ የሚወዱት ምግብ ምንድን ነው?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ ያው ለበአላት ባህላዊ ምግቦች ይዘጋጃሉ። ያው በግሌ ከመውደድ አንፃር ጭኮ በጨጨብሳ እወዳለሁ። ጭኮ ነው ያልኩት ቆጮ አላልኩም (ሳቅ) በአል ሲሆንና ጊዜ ሲኖር ገባ ብዬ እሳተፋለሁ። ከሰአት አንፃር ካልሆነ በስተቀር ማዘጋጀት የማልችል እንዳይመስልሽ (ሳቅ)

በትርፍ ጊዜዎ ምን ማድረግ ደስ ይልዎታል?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ የተለያዩ ነገሮች ነው የማደርገው፤ ያው በዚህ ደረጃ በኃላፊነት ስትቀመጪ፤ ሁልጊዜ ስራሽን እያያሻሉ መሄድም ያስፈልጋል። መረጃዎች ያስፈልጋሉ። አነባለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግዚአብሔርን ማምለክ በጣም እወዳለሁ። ያለኝን ትንሽ ሰአት ለሁለቱ አካፍላለሁ። ከቤተሰቤ ጋር ቡና መጠጣት፣ ማውራት፣ ውሏችን፣ ህይወታችን አንዳንድ ነገሮች እናወራለን።

በወቅቱ እያነበቡት ያለ መፅሀፍ አለ? ወይም የሚወዱት መፅሀፍ?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡የማነበው መፅሀፍ አለ። ከስራዬ ጋር ግንኙነት ባለውና መረጃ ስፈልግ የማነበው አለ።

ከስራዎ ውጭስ ያሉ ልብወለድ ወይም ታሪካዊ መፃህፍትን ያነባሉ?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ ሁልጊዜ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የሚነገርለት መፅሀፍ ያጋጥምሻል። ታሪኩን ቀንጨብጨብ ባለ ሁኔታ ስሰማ ሙሉውን ማንበብ እፈልጋለሁ። በእንደዛ አይነት ሁኔታ አነባለሁ።

በህይወትዎ ትልቅ ስፍራ የሚሰጡት መፅሀፍ ይኖር ይሆን?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ "Inspiration and the wisdom for challenging times" የሚለው የማርቲን ሉተር ኪንግ መፅሀፍ፣ ' A king on leadership' አጠቃላይ ለመንግሥት ስራ መምራት ብቻ ሳይሆን የራስንም ህይወት ጭምር አስተዋፅኦ ሊያደርግ የሚችል ፅሁፍ ነው ብዬ በግሌ ተጠቅሜበታለሁ።

ፊልም ያያሉ? ሙዚቃ ያዳምጣሉ

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡እዛም ላይ ብዙ አይደለሁም።

የሚወዱት ጥቅስ አለ? እንደ ህይወት መርህ የሚከተሉት?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡የምወደው ጥቅስ አለ። በተለይ የህንዱን ማህተመ ጋንዲ "ትርጉም ያለው ህይወት የምንለው ለሌሎች አገልግሎት ሲኖር ነው" ውስጤን ይነካኛል። መኖር ከራስ በላይ መሆን እንዳለበት ብዙ እንዳሰላስልና እንዳስብ፤ ከራስ በላይ መኖር ምን ማለት ነው? ለሌሎች አገልግሎት መኖር የሚለውን ፈልጌ የበለጠ እንድረዳውና እንዳነበውም ያደረገኝ ጥቅስ ነው።

ያዘኑበትና የተደሰቱበትን ቀን የሚያስታውሱት አለ?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡በተለየ ሁኔታ የማልረሳው ብየ እንደዚህ የማስታውሰው የለም። በህይወት ውስጥ ያው ውጣ ውረድ አለ። በራስሽ ጉዳይ ብቻ አታዝኚም፤ በራስሽ ጉዳይ ብቻ አትደሰችም። እንደማንኛውም ሰው የማዝንበትም የምደሰትበትም ያጋጥመኛል፤ እያጋጠመኝ ነው የኖርኩት፤ የተለየ ሁኔታ ፈጥሮብኝ ያለፈ አሁን የማስታውሰው የለኝም።

በህይወትዎ ምን ሲያዩ ያስደስትዎታል? በስራም፣ በቤተሰብም እንዲሁ በአጠቃላይ ባለው?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ በአጠቃላይ ባለው እንደ ፍትህ የሚያስደስተኝ ነገር የለም። የተዛባ ነገር፣ አረዳድ ሊሆን ይችላል። በፍርድም እጦት ሊሆን ይችላል። ያ ነገር ሲፈታ የተለየ ነገር ይፈጥርብኛል፤ የተለየ ስሜት የሚሰጠኝ እሱ ነው።

ለኢትዮጵያ ምን ይመኛሉ?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ ለኢትዮጵያ ካለብኝ ኃላፊነት የራሷን ወጪ በራሷ መሸፈን የምትችል ሃገር እንድትሆንና እንደገናም እዛ ላይ መድረስ እንድንችል እመኛለሁ። እንደ አጠቃላይ እንደ ሃገር ጥንታዊ ታሪክ ያላት ብትሆንም ነገር ግን እድገቷም ዛሬ ያለችበትን በምናይበት ሰአት ወደኋላ ከቀሩ ሃገራት ተብላ የምትጠቀስ ሃገር ናት። ስለዚህ ለሃገሬ እድገትና ብልፅግና የዜጎቿን መበልፀግና መለወጥ ማየት እፈልጋለሁ።

ለበአሉ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ?

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፡ አዲሱ አመት የለውጥ በግላችንም በማህበረሰቡም ሆነ በኢትዮጵያም፣ በአስተሳሰባችንም ሆነ በተግባራችንም ተለውጠን አዲስ ነገር የምናይበት አመት ይሁንልን። አዲስ ውጤት የምናስመዘግብበት፣ ፍቅራችን፣ አንድነታችን የሚለመልምበት አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። መልካም አዲስ ዓመት!