በቡና መደፋት ምክንያት በረራ ተቋረጠ
ባለፈው የካቲት ላይ፤ 337 ተሳፋሪዎችን ይዞ የነበረ አውሮፕላን አብራሪ፤ የአውሮፕላኑ መቆጣጠሪያ ላይ ቡና በማፍሰሱ፤ በረራው ተቋርጦ እንደነበር የዩናይትድ ኪንግደም መርማሪዎች ተናገሩ።
ከጀርመን፣ ፍራንክፈርት ወደ ካንኩን፣ ሜክሲኮ እየተጓዘ የነበረው አውሮፕላን፤ በአየርላርንዷ ሻኖን ለማረፍ ተገድዶ ነበር።
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መርማሪዎቹ እንዳሉት፤ የአውሮፕላን አብራሪው የድምጽ መቆጣጠሪያ እየቀለጠና ጭስ እየወጣውም ስለነበረ በረራው ተቋርጧል። አብራሪውና ረዳት አብራሪው ኦክስጅን የሚያመነጭ ጭንብል ለማጥለቅም ተገደው ነበር።
በበረራው ወቅት ምንም ጉዳት አልደረሰም።
አውሮፕላኑ በአትላንቲክ ውቅያኖስ በኩል እያለፈ ሳለ፤ ዋናው አብራሪ ረዳቱን እየተቆጣጠረ ባለበት ወቅት ነበር ቡና የቀረበላቸው። ቡናውን የያዘው ፕላስቲክ ክዳን እንዳልነበረውም ተመልክቷል።
ዋናው አብራሪ ቡናውን ጠረጴዛው ላይ ካስቀመጠው በኋላ ፕላስቲኩ ተንሸራቶ እንደወደቀ መርማሪው 'ኤር አክሲደንትስ ኢንቨስትጌሽን ብራንች' ገልጿል።
ቡናው ከአውሮፕላኑ መቆጣጠሪያ መሣሪያዎች ጥቂቱ ላይ ከፈሰሰ በኋላ በረራው ተቋርጧል።
'ኤር አክሲደንትስ ኢንቨስትጌሽን ብራንች' እንዳለው፤ አውሮፕላን ውስጥ ቡና የሚቀርብበት ፕላስቲክ ክዳን እንዲኖረው ትዕዛዝ ተላልፏል።