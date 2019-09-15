የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች በተለያዩ ከተሞች ሰልፍ እያካሄዱ ነው
የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዕምነት ተከታዮች በተለያዩ ከተሞች ሰልፍ እያካሄዱ ነው።
ደሴ፣ ጎንደር እና ደብረ ታቦር ከተሞች በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኃይማኖት ተከታዮች ሰልፍ ከተካሄደባቸው ከተሞች መካከል ተጠቃሾቹ ናቸው።
የሰልፉ ተሳታፊዎች በቤተክርስቲያኗ፣ በኃይማኖት አባቶች እና በምዕመኖቿ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ይቁም የሚል መልዕክት ይዘው ወጥተዋል።
• ሁለት መልክ ያለው የጅግጅጋ የአንድ ዓመት ክራሞት
• "የክልሎች ልዩ ኃይልን በተመለከተ ውይይት ያስፈልጋል" የሶማሌ ክልል ም/ፕሬዝደንት
• "ህዝብ ከህዝብ ሊጋጭ አይችልም" አቶ ሽመልስ አብዲሳ
ቢቢሲ ያነጋገራቸውና በደሴ ከተማ የተካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ ሲያስተባብሩ የነበሩት አቶ ሙሉጌታ አሰፋ እንደነገሩን ሰልፉ መነሻውን ከደሴ ፒያሳ በማድረግ ከሁሉም አጥቢያ ቤተክርስቲያን የተወጣጡ ምዕመናን የተለያዩ መፈክሮች እያሰሙ ወደ ደሴ መስቀል አደባባይ ጉዞ አድርገዋል።
''በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች ቤተ-ክርስቲያን ያቀጠሉ እና ምዕመናንን የገደሉ ለፍርድ ይቅረቡ፣ መንግሥት ቤተ-ክርስቲያንን ሊያከብር ይገባል'' የሚሉና ሌሎችም መፈክሮች ሲሰሙ እንደነበር አቶ ሙሉጌታ ነግረውናል።
የደሴው ሰላማዊ ሰልፍ ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ የተጀመረ ሲሆን ቀትር 6 ሰአት ላይ ተጠናቋል።
አስተባባሪው እንደሚሉት በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በግምት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ከ150 ሺ እስከ 200 ሺ የሚደርሱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች የተሳተፉ ሲሆን ''ያለምንም የጸጥታ ችግር መጠናቀቁን ማረጋጋጥ እፈልጋለው ብለዋል'' አቶ ሙሉጌታ።
''በሃገር አቀፍ ደረጃ በእምነቱ ተከታዮች ላይ እና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ከሚፈጸመው በደል ባለፈ በከተማችንም ብዙ ጥያቄዎች አሉን'' ብለዋል።
''በደሴ ከተማ ህጋዊ የሆነ ካርታና ሌሎች እንደ ግንባታ ፍቃድን የመሳሰሉ ሰነዶች ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት ግንባታቸው ተከልክሏል። ህጋዊ እስከሆንን ድረስ መከልከል የለብንም። መንግስትም አፋጣኝ ምላሽና የህግ ከለላ ያድርግላቸው'' የሚሉ መፈክሮች መሰማታቸውን አስተባባሪው ይናገራሉ።
ምዕመኑ ጥያቄውን ሰላማዊ በሆነ መልኩ ስላቀረበ መንግስት ቢቻል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንዲሰጥ መጠየቃቸውንም አቶ ሙሉጌታ ነግረውናል።