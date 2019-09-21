የቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ ቃጠሎ ደረሰበት
ዛሬ ረፋድ ላይ ባልታወቀ ምክንያት ዱከም በሚገኘው የቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ ላይ የቃጠሎ አደጋ ደረሰ።
ቃጠሎው ጠዋት 4፡10 አካባቢ እንደጀመረ የተናገሩት የፋብሪካው የሰው ኃይልና ሀብት አስተዳደር ሥራ አስኪያጅ አቶ አምሳሉ አመኑ፤ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ለቢቢሲ ገለፀዋል።
ሥራ አስኪያጁ በቃጠሎው ሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ጨምረው ገልፀዋል።
የቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ ዱከም አካባቢ የሚገኝ ሲሆን፤ ማሽኖቹ ከአውሮጳ መጥተው በዘመናዊ መልኩ ከተገነባ ዓመት ከስድስት ወር እንደሆነው ሥራ አስኪያጁ ጨምረው ገልፀዋል።
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"ቃጠሎው በምን ምክንያት እንደተነሳ የታወቀ ነገር የለም" ያሉት አቶ አምሳሉ፤ የፋብሪካው ዋና ዋና ክፍሎች በብዛት በቃጠሎው መውደማቸውን ተናግረዋል።
ከዚህም ባሻገር ውጪ የነበሩ ኬሚካሎች፣ ውስጥ በሂደት ላይ የነበሩ ምርቶች ሙሉ በሙሉ መቃጠላቸውን ገልፀው፤ የተረፉት አንድ የምርት ክፍልና የተወሰኑ ኬሚካሎች መሆናቸውን ተናግረዋል።
በቃጠሎው ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ በእርግጠኝነት መናገር እንደማይቻል የሚያስረዱት ኃላፊው፤ "አብዛኛው በቃጠሎ ወድሟል ማለት ይቻላል" ሲሉ አስረድተዋል።
እሳቱን ለማጥፋት የተለያዩ አካላት መረባረባቸውን በማስታወስም፤ በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቀዋል።
ከአደጋው አንድ ማምረቻ ክፍልና የተወሰነ ውጪ የነበረ ኬሚካል ብቻ መትረፉን ጨምረው ገልፀዋል።
ድርጅቱ በፋብሪካውና በሽያጭ ሱቆቹ 390 ሠራተኞች አሉት።