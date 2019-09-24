አሜሪካ፡ ከስድስት ሰዓት በላይ መኪና ውስጥ የተረሳችው ህጻን ሞተች
አንዲት የልጆች ሞግዚት የሁለት ዓመት ህጻንን መኪና ውስጥ ከስድስት ሰዓት በላይ ረስታት ሕይወቷ ማለፉ ተዘገበ።
ዛሪህ ሀሚሽ የተባለችውን ህጻን የምታሳድገው ሞግዚት፤ ልጅቷን ወደ ህጻናት ማቆያ ለመውሰድ በመኪናዋ እየተጓዘች ነበር። ሆኖም ህጻኗን ወደ ማቆያው መውሰድን ዘንግታ ወደ ሥራ አቅንታለች።
የህጻኗ አሳዳጊ ታሚ ብሩክስ፤ ዛሪህን ከስድስት ሰዓታት በላይ መኪና ውስጥ እንደረሳቻት ያወቀችው፤ ለሰው እቃ ለማድረስ ወደ መኪናዋ ስትመለስ ነበር።
አሳዳጊዋ በቁጥጥር ሥር ውላ፤ ልጅን ችላ ብሎ ለሞት በመዳረግ ክስ ተመስርቶባታል።
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የአሜሪካ፣ ኒው ሜክሲኮ ፖሊሶች እንደተናገሩት፤ ህጻኗ ከስድስት ሰዓት በላይ መኪናው ውስጥ ስትቆይ፤ ከመጠን ባለፈ ሙቀት ታፍና ሕይወቷ አልፏል።
የዛሪህ እናትና አባት እሷን ከመውለዳቸው በፊት ስድስት ጊዜ ለመውለድ ሞክረው፤ ስድስቱንም ጊዜ እናትየዋ አስወርዷት ነበር። ዛሪህ ወደዚህ ምድር ስትመጣ "ተዓምረኛ ልጅ" ተብላም ነበር።
የህጻኗ እናት ደሚ ፔትሮውስኪ፤ "የተሰማኝን ሀዘን እና ስብራቴን ለጠላቴም አልመኘውም" ስትል ተናግራለች። እሷና ባለቤቷ ዛሪህን ከመውለዳቸው በፊት በተደጋጋሚ ልጅ ለማግኘት ያደረጉት ሙከራ ስላልተሳካ ተስፋ ቆርጠው ነበር። ዛሪህ የተወለደችው በዚህ ተስፋ መቁረጥ ሳሉ ነበር።
"በየቀኑ ያለማቋረጥ እጸልይ ነበር" ብላለች እናቷ።
የህጻኗ አባት ዛከሪ ሀሺም ልጁ መሞቷን የሰማው ከባለቤቱ ነበር። "ስልክ ደውላልኝ ዛሪህ ሞተች እያለች ስትጮህ የማደርገው ጠፋኝ" ሲል ተናግሯል።
ልጁ ሕይወቷ ከማለፉ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ 'አባዬ' ብላ ጠርታው እንደነበርም ያስታውሳል።
እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር 2019 ላይ 42 ህጻናት መኪና ውስጥ ተረስተው፣ በሙቀት ታፍነው ሞተዋል።
በድረ ገጽ ላይ በተደረገ የድጋፍ ጥሪ ለቤተሰቡ ከ3,200 ዶላር በላይ ተሰብስቧል።