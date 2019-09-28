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ላሊበላ፡ መፍትሔ እየጠበቀ ያለው ብሔራዊ ቅርስ
28 ሴፕቴምበር 2019
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ኢሬቻና የባህል አልባሳት ገበያ በአዲስ አበባ
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በርካቶችን እየሳበ ያለው ከተሽከርካሪ ነጻ ቀንና የጤና ትሩፋቱ
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የውጪ ሃገር ዜጎች ስለኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር
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የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ በቦንጋ
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"ከልጅነቱ ጀምሮ የተረጋጋ ነበር" እማሆይ የውብ ሰፈር አሳዬ
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