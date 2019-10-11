አሜሪካ፡ ሪፐብሊካን በቱርክ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል እየጠየቁ ነው
በአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት የሚገኙ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ቱርክ በሶሪያ ለከፈተችው ጥቃት ማዕቀብ እንዲጣል የሚመክር ሰነድ ለማዘጋጀት እያሰቡ መሆኑን ተናገሩ።
የምክር ቤቱ አባል የሆኑት ሊዝ ቼኒ እንደሚሉት ከሆነ ቱርክ " የኩርድ አጋሮቻችን ላይ ያለ ርህራሄ ጥቃት በመክፈቷ ጠንካራ ርምጃ መውሰድ አለብን" ብለዋል።
ዲሞክራቶች በበላይነት በሚቆጣጠሩት ምክር ቤት የሚገኙ 29 ሪፐብሊካን ቱርክ ላይ ማዕቀብ የሚጥል ሕግ አስተዋውቀዋል። ይህ የምክር ቤቱ አባላት ንግግር የተሰማው ዶናልድ ትራምፕ በግጭቱ ዙሪያ ለማሸማገል ሀሳብ እንዳላቸው ከገለፁ በኋላ ነው።
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ቱርክ ወደ ሰሜናዊ ሶሪያ ረቡዕ እለት በመግባት ጥቃት የከፈተችው አሜሪካ ጦሯን ከአካባቢው ማስወጣቷን ተከትሎ ነው።
"ቱርክ ከአሜሪካ ወዳጆች እንደ አንዷ መስተናገድ ከፈለገች፣ ጠባይዋ እንደ አንዳቸው መሆን አለበት" ያሉት ቼኒ " በኩርድ አጋሮቻችን ላይ ጦርነት በመክፈቷ ማዕቀብ ሊጣልበት ይገባል" ሰሲሉ ተደምጠዋል።
ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩ አካላት አሜሪካ ጦሯን ከአካባቢው ማስወጣቷ ለቱርክ ጥቃት ይኹንታን የሰጠ ነው በማለት የተቹ ሲሆን፣ ጣይብ ኤርዶጋን ግን 480 ኪሎ ሜትር በሚረዝመው የሁለቱ ሀገራት ድንበር አካባቢ " ደህንነቱ የተጠበቀ ቀጠና ለመፍጠር" መሆኑን ተናግረዋል።
ይህንን ድንበር አካባቢ ይቆጣጠሩ የነበሩት የኩርድ ወታደሮች ሲሆኑ ቱርክ "ሽብርተኞች" ፀረ ቱርክ አቋምን የሚደግፉ ስትል ትወነጅላቸዋለች።
ይህ የሶሪያ ዲሞክራቲክ ግንባር የተሰኘውና በኩርድ ወታደሮች የተመሰረተው ግንባር የአሜሪካ ብርቱ አጋር የነበረ ሲሆን አሜሪካ በአካባቢው አይ ኤስን እንድታስወግድ ከረዷት አጋሮች መካክለ አንዱ ነው።
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የአሁኑ የአሜሪካ መንግሥት ውሳኔ ግን ወዳጅነታቸውን ያላገናዘበ " ከጀርባ የተሰራ ደባ" እንደሆነ እንዲሰማቸው እንዳደረገ እየተነገረ ነው።
ይህ የቱርክ ጥቃት ዳግመኛ አይ ኤስ በስፍራው እንዲያንሰራራ እና ኩርዶችን ለይቶ በማጥቃት ወደ ዘር ጭፍጨፋ እንዲይሄድ በሩን እንዳይከፍት ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ በበኩላቸው የአሜሪካ ወታደሮችን ለማስወጣት መወሰናቸው ትክክል መሆኑን እየገለፁ ነው። በአንድ ንግግራቸውም ኩርዶችን " በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት አልረዱንም" ሲሉ ተደምጠዋል።